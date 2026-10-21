Nu Colombia habilita transferencias por Bre-B con el cupo de la tarjeta de crédito

Nu Colombia anunció Transfiere tu Avance, una funcionalidad que permite a los clientes utilizar el cupo de su tarjeta de crédito para realizar transferencias a través de Bre-B y pagar el dinero entre una y 36 cuotas.

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La herramienta está integrada en el flujo habitual de transferencias de la aplicación, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Al momento de enviar dinero, los usuarios podrán seleccionar la opción “Tarjeta de crédito” para utilizar un avance a su Cuenta de Ahorros Nu como fuente de fondos.

Esta alternativa está dirigida a quienes no tienen suficiente saldo disponible o prefieren conservar sus ahorros. Antes de confirmar la operación, la aplicación mostrará cuánto deberán pagar en total y permitirá elegir el número de cuotas.

“Transfiere tu Avance busca darles a nuestros clientes más control y flexibilidad en sus finanzas, siempre con información clara para que decidan de forma responsable”, afirmó Santiago Matamoros, director de producto de Nu Colombia.

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La novedad se incorpora al crecimiento de Bre-B dentro de la plataforma. Según cifras de Nu, desde su lanzamiento el sistema ha superado los 170 millones de transacciones en Colombia. Además, las operaciones mensuales a través de este mecanismo se han multiplicado por cinco en menos de un año.

La entidad también señaló que cerca del 100 % de sus clientes con Cuenta Nu ya tienen llaves registradas para utilizar el sistema de pagos inmediatos.