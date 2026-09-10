Nu inicia operaciones en EE. UU.: Así es la nueva apuesta del gigante financiero latinoamericano.

Desde Miami, Florida, Nu, el banco digital más grande de América Latina, anunció este miércoles 10 de septiembre el inicio de sus operaciones en Estados Unidos, en lo que representa uno de los pasos más ambiciosos de su estrategia de expansión internacional.

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El anuncio fue realizado durante un evento corporativo al que asiste SEMANA, donde la compañía también presentó Nu Global, una nueva cuenta multidivisa diseñada para clientes que viven, trabajan o realizan transacciones en varios países.

La entidad aseguró que los dos lanzamientos marcan el comienzo de una nueva etapa en su historia, con la que busca transformarse de una plataforma financiera líder en América Latina a una compañía con alcance global.

David Vélez, CEO Nu Bank Foto: Nu Bank

“Este es el siguiente capítulo de algo que comenzamos hace trece años en una pequeña casa de São Paulo”, afirmó David Vélez, fundador y director ejecutivo de Nu, durante la presentación. El empresario colombiano destacó que la compañía logró validar su modelo de banca digital en la región y ahora pretende replicarlo en otros mercados.

La llegada a Estados Unidos se produce después de que Nu alcanzara cifras récord en sus mercados principales. Según la misma empresa, actualmente supera los 140 millones de clientes en América Latina, registró utilidades trimestrales superiores a los 1.000 millones de dólares y mantiene niveles históricos de rentabilidad.

En Estados Unidos, la compañía comenzará ofreciendo una cuenta digital con un rendimiento diario del 3,50 % sobre cada dólar, metas de ahorro personalizadas y transferencias nacionales e internacionales sin comisiones.

Además, Nu lanzó una tarjeta de crédito sin cuota de manejo en alianza con Mastercard. El producto ofrecerá un cashback del 1,5 % en compras y permitirá acceder a beneficios de la categoría World Elite de la compañía de pagos.

Cristina Junqueira, cofundadora de Nu y directora ejecutiva de la operación en Estados Unidos, señaló que el objetivo es competir en un mercado donde los consumidores aún pagan miles de millones de dólares anuales en comisiones bancarias.

Cristina Junqueira, cofundadora de Nu Bank. Foto: Nu Bank

“Nuestros clientes disfrutarán de un alto rendimiento en su cuenta, una tarjeta de crédito de metal con cashback ilimitado y pagos nacionales e internacionales rápidos, todo sin comisiones y en una sola aplicación”, aseguró.

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La compañía también aprovechó el evento para presentar Nu Global, una plataforma dirigida a personas con actividades financieras en distintos países.

El producto permitirá mantener saldos en dólares digitales y euros digitales.

Según Nu, la nueva cuenta permitirá enviar y recibir dinero entre más de 35 países con transferencias rápidas y sin costo, además de realizar pagos internacionales mediante una tarjeta virtual Mastercard. La empresa prevé integrar en los próximos meses operaciones directas con Brasil, Colombia, México y Estados Unidos.