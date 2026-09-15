Reconocidas empresas buscan practicantes: estas son las ofertas

Los estudiantes que buscan realizar sus prácticas profesionales durante el primer semestre de 2027 tienen disponibles para postularse convocatorias de empresas de diferentes sectores.

Nu Colombia, Claro y Enel Colombia anunciaron procesos de selección dirigidos a jóvenes de últimos semestres y con fechas de postulación que se extienden hasta octubre.

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En el caso de Nu Colombia, la convocatoria estará abierta hasta el 22 de septiembre y está dirigida a estudiantes de últimos semestres de carreras profesionales, entre ellas negocios, economía, ingeniería industrial y diseño. Los seleccionados se integrarán a áreas como análisis de negocios, operaciones de producto y diseño.

Entre los requisitos están contar con el aval de la universidad para realizar la práctica, tener un nivel avanzado de inglés, vivir en Bogotá y contar con disponibilidad para trabajar 40 horas semanales bajo el modelo híbrido de la compañía, con tres días presenciales por semana. Las prácticas tendrán una duración de seis meses o un año, según lo establecido por la institución educativa.

Los estudiantes deben cumplir los requisitos académicos establecidos por sus instituciones para realizar la práctica durante el primer semestre de 2027. Foto: Getty Images

Por su parte, Claro Colombia mantiene abierta su convocatoria hasta el 25 de septiembre para estudiantes universitarios y técnicos habilitados para realizar sus prácticas durante 2027-1 y que no hayan tenido anteriormente un contrato de aprendizaje.

La empresa busca perfiles de carreras como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones, Administración de Empresas, Marketing, Analítica o Ciencia de Datos, Comunicación Social, Contaduría, Economía, Finanzas, Comercio Exterior y Psicología. Las vacantes están disponibles en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cali.

Claro señala que los practicantes podrán participar en proyectos de distintas áreas y acceder a un plan de más de 20 beneficios.

Finalmente, Enel Colombia abrió más de 120 vacantes para estudiantes de Administración, ingenierías, Economía, Finanzas, Comunicaciones, Análisis de Datos, Psicología, Derecho y Ciencias Ambientales, entre otras carreras. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 3 de octubre.

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Las vacantes de Enel están ubicadas en Bogotá, Atlántico, Huila y algunos municipios de Cundinamarca. Entre los beneficios anunciados se encuentran salario, bono de conectividad para modelos híbridos, bonos de experiencias y un día libre durante el periodo de práctica. Para cargos administrativos también contempla una modalidad híbrida de 60 % presencialidad y 40 % de trabajo en casa.

En los tres casos, los estudiantes deben cumplir los requisitos académicos establecidos por sus instituciones para realizar la práctica durante el primer semestre de 2027.