¿Quiere aprender inglés gratis? La herramienta del SENA que puede usar incluso sin internet

Aprender inglés ya no depende necesariamente de estar conectado todo el tiempo a internet.

El SENA presentó SENA Speak, una aplicación gratuita que permite estudiar y practicar el idioma directamente desde el celular y que fue diseñada, especialmente, para facilitar el acceso a la formación en lugares donde la conectividad es limitada.

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La herramienta está dirigida tanto a quienes comienzan desde cero como a personas que ya tienen conocimientos del idioma.

Una opción para estudiar desde el celular

SENA Speak trabaja contenidos que van desde A1.1 hasta B2.2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El recorrido está dividido en ocho subniveles y permite fortalecer progresivamente las principales competencias comunicativas del inglés.

La aplicación incluye actividades de lectura, escritura, escucha y expresión oral, además de ejercicios de vocabulario, gramática, pronunciación y situaciones relacionadas con la vida cotidiana y laboral.

También cuenta con elementos interactivos y de gamificación para hacer más dinámico el proceso de aprendizaje.

La aplicación SENA Speak permite practicar inglés desde el celular con ejercicios de lectura, escucha, escritura y expresión oral, incluso en lugares donde la conexión a internet es limitada. Foto: Getty Images

Una de sus principales ventajas: funciona sin conexión

Uno de los aspectos que diferencia a SENA Speak es que buena parte de sus funciones puede utilizarse sin una conexión permanente a internet.

El procesamiento de varias herramientas se realiza directamente en el dispositivo.

Una característica pensada para personas que viven en zonas rurales o que tienen dificultades para acceder de manera constante a una red.

La aplicación también incorpora inteligencia artificial y herramientas de reconocimiento de voz.

Sin embargo, hay una precisión importante: en determinados teléfonos Android, esta última función podría requerir internet si el dispositivo no tiene instalados localmente los modelos necesarios para procesar la voz.

Las funciones principales de aprendizaje, evaluación e interacción pueden continuar funcionando de manera autónoma.

Antes de comenzar el recorrido, el usuario puede realizar una prueba de clasificación para identificar su nivel de conocimiento del idioma.

El resultado permite establecer desde qué punto iniciar el proceso y genera un reporte en PDF.

La aplicación fue desarrollada por la Fábrica de Software del SENA Regional Risaralda, con participación de aprendices e instructores del área de bilingüismo.

La iniciativa combina herramientas tecnológicas con contenidos pedagógicos para ampliar las posibilidades de aprendizaje del inglés fuera de los espacios tradicionales de formación.

Por ahora, SENA Speak está disponible para dispositivos Android.

El SENA anunció que trabaja en su llegada a equipos con sistema operativo iOS.

Para descargarla, los usuarios deben acudir al sitio oficial de la entidad y buscar la opción correspondiente a SENA Speak.