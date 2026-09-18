David Vélez, de Nubank, anunció inversión de 5 billones en Colombia: dijo que la tasa de usura es un “obstáculo”; pidió eliminarla

David Vélez es tal vez uno de los banqueros más importantes de Colombia. A través de Nubank, el empresario revolucionó el mercado de las tarjetas de crédito y permitió un mayor acceso a productos financieros rápidos, sin trabas, largas filas, oficinas ni trámites engorrosos. Esto le ha traído un éxito imparable, incluso al ser comparado con banqueros de la talla de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

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Durante los últimos días, Vélez ha demostrado un acercamiento clave al Gobierno de Abelardo De La Espriella, tanto así que este 18 de septiembre se reunió en Barranquilla y tomaron varias decisiones de cara al fortalecimiento tecnológico en Colombia. Sin embargo, también participó en Latam Fintech Market, el evento de fintech más grande de Latinoamérica, en el que hizo un anuncio clave.

Nubank proyecta invertir cerca de $5 billones en Colombia durante los próximos cinco años, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios financieros. Foto: SUMINISTRADO SEMANA A..P.I.

Durante una rueda de prensa exclusiva con periodistas y en la que estuvo presente SEMANA, Vélez aseguró que la plataforma Nu Colombia contemplará inversiones por cerca de $5 billones de pesos entre 2026 y 2030, como parte de una apuesta para ampliar el acceso a servicios financieros simples, transparentes y más convenientes para millones de usuarios bancarios.

Es importante recordar que Nu cumple cerca de 5 años en el país, con más de 5 millones de clientes en sus cuentas y totalizando unos 11 billones de pesos entre sus cuentas y los CDT.

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David Vélez destacó el crecimiento de Nubank en Colombia, donde la plataforma ya supera los cinco millones de clientes y suma cerca de $11 billones entre cuentas y CDT. Foto: SUMINISTRADO SEMANA A..P.I.

Con el monto anunciado, esperan poder respaldar cuatro frentes estratégicos en la organización, entre los que se encuentran el desarrollo continuo de tecnología, plataformas y capacidades avanzadas de datos e inteligencia artificial; el lanzamiento y escalamiento de productos y servicios que simplifiquen y profundicen la vida financiera de los clientes.

Aseguró que el plan de inversiones anunciado demuestra un compromiso claro de Nu por construir una operación de largo plazo que amplíe el acceso al crédito, promueva una mayor competencia y genere mejores soluciones financieras.