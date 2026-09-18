Peajes que dejan de recaudar, obras atrasadas, vigencias futuras amarradas, ¿Qué hará la ministra Elsa Noguera con el transporte?

SEMANA: El Gobierno de Abelardo De La Espriella habla de ordenar la casa. En transporte, ¿cuál será la fórmula?

Elsa Noguera: Nuestra fórmula para ordenar la casa es clara: priorizar, destrabar y ejecutar. El país no necesita más obras prometidas sin respaldo financiero, sino terminar las que ya empezó; garantizar que cada peso invertido se convierta en infraestructura al servicio de la gente. Se requieren enormes recursos, pero recibimos un Gobierno en medio de una profunda crisis fiscal.

En nuestro sector hay un faltante de 5,5 billones de pesos en las vigencias futuras de la ANI, que debían incorporarse al presupuesto de 2027. Frente a ello, proponemos reprogramar esos recursos durante los próximos años, de manera concertada con los concesionarios.

Vamos a respetar los compromisos adquiridos, proteger la continuidad de los proyectos y cuidar las finanzas públicas. Poner orden es también para que las obras avancen y se terminen.

SEMANA: ¿Cuántas obras encontró atrasadas?

E.N.: Encontramos un número importante de proyectos atrasados en ejecución, suspendidos, con problemas financieros y dificultades prediales, ambientales o sociales. También recibimos cerca del 60 por ciento de las vías nacionales a cargo del Invías en mal estado, varios puentes colapsados, concesiones viales recientemente revertidas y cuentas por pagar sin PAC (caja). A esto se suman litigios en la ANI por cerca de 18 billones y reclamaciones por 80 billones.

Vigencias futuras, en la mira. Foto: Getty images

Si no resolvemos estos problemas, el sector transporte podría terminar quebrando las finanzas de la nación.

Así será el desamarre de vigencias futuras

SEMANA: Se requiere mucha plata y parte de ella proviene de vigencias futuras, que, al parecer, quedaron comprometidas. ¿Qué hará para desamarrarlas?

E.N.: Las vigencias futuras son una herramienta indispensable para financiar infraestructura de largo plazo y vamos a honrar los compromisos adquiridos. Pero una vigencia futura no puede convertirse en un recurso congelado durante años mientras la obra no avanza.

Por eso estamos revisando proyecto por proyecto. Vamos a identificar dónde existen recursos comprometidos a largo plazo que, por el ritmo de ejecución de las obras, pueden reprogramarse y liberar espacio presupuestal para proyectos que sí están en capacidad de avanzar y necesitan recursos. Queremos dejar de tener dineros amarrados en el papel mientras otros proyectos estratégicos esperan financiación.

Túnel del Toyo, uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos, está ubicado en Antioquia. Foto: Diego Zuluaga

SEMANA: ¿Cuáles son los tres proyectos más críticos que necesita destrabar?

E.N.: En Antioquia se va a destrabar el Túnel del Toyo, y ya iniciamos la instalación de los equipos electromecánicos necesarios para ponerlo en funcionamiento el otro año. Después de visitar los pueblos palafíticos, el Gobierno asumió el compromiso de sacar adelante la vía Barranquilla-Santa Marta, y ya empezamos la obra. Es un corredor clave para conectar los puertos del Caribe y que permitirá la recuperación de los ecosistemas. Además, en los empalmes regionales, las comunidades pidieron reactivar las vías terciarias. Por eso estamos destrabando los convenios suspendidos para mejorar la conectividad rural.

La vía que priorizará el Gobierno De La Espriella tras el terremoto: así impulsarían las obras en el Pacífico

Modificación a las APP

SEMANA: En términos de inversión, cómo rehará la ecuación público-privada (APP) y cuántos recursos espera que se movilicen por esa vía en los 4 años.

E.N.: Nuestra prioridad es recuperar la confianza del sector privado con reglas claras, respeto por los contratos, cumplimiento de las vigencias futuras y decisiones oportunas. También impulsaremos una modificación a la Ley de APP para ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

Me ha sorprendido la cantidad de inversionistas nacionales e internacionales interesados en invertir en Colombia tras la elección del presidente Abelardo de la Espriella. Por eso, creo que podremos atraer capital privado en niveles sin antecedentes para financiar una nueva generación de carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, corredores fluviales y centros logísticos.

Lo que pasará con los peajes

SEMANA: ¿Están contemplando cobro de valorizaciones o de otros mecanismos para financiar infraestructura? Por ejemplo, aumentos extraordinarios en peajes...

E.N.: No tenemos planes de aumento de tarifas de peajes, ni tampoco estamos contemplando el cobro de valorización para financiar proyectos de infraestructura. Nuestra prioridad es manejar mejor los recursos existentes y garantizar que los ciudadanos reciban vías seguras y en buen estado a cambio de lo que pagan.

SEMANA: En la política de estatización que se dio en el Gobierno pasado, fueron revertidos varios peajes que manejaban concesiones. ¿Renovará esos contratos?

E.N.: Recibimos tres corredores que fueron revertidos y quedaron a cargo del Invías. Nuestra prioridad hoy es evitar que se deterioren y garantizar la seguridad de quienes los utilizan.

Revisaremos cada caso para definir la mejor solución. Podrá ser una nueva concesión, un contrato de operación y mantenimiento o, mientras se toma una decisión definitiva, su manejo por parte del Invías con los recursos necesarios. Escogeremos el modelo que garantice vías bien mantenidas, un buen servicio para los usuarios y el menor costo posible para el país. Todo se hará con reglas claras, transparencia y competencia.

Imágenes de la destrucción del peaje de la vía Cali-Popayán. Foto: Suministradas

El revolcón al Código de Tránsito

SEMANA: Se habla de una ley para cambiar el Código de Tránsito. ¿Qué cobros considera excesivos y cuáles piensa reducir?

E.N.: El Código de Tránsito debe salvar vidas y ser justo con la gente. Durante años aumentaron las multas, los cursos y los costos de los trámites, pero la siniestralidad no bajó.

En cambio, crecieron las deudas de los ciudadanos y el número de vehículos abandonados en los patios porque recuperarlos cuesta más de lo que valen. Revisaremos los costos de licencias, revisión técnico-mecánica, patios, grúas y fotodetección.

Tendremos sanciones proporcionales, reglas claras y eliminaremos intermediarios que encarecen los trámites sin mejorar la seguridad vial. Esto no significa ser permisivos.

Seremos firmes frente a conductas que ponen vidas en riesgo, como el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o no usar casco y cinturón. Buscamos un código que proteja al buen ciudadano y sancione a quien ponga en riesgo la vida de los demás.

Más medidas con fotomultas

SEMANA: Las fotomultas son polémicas. Son vistas como cámaras escondidas con fines recaudatorios y no para la seguridad. ¿Qué más hará con ellas?

E.N.: Estamos trabajando para transformar el sistema, de manera que deje de premiar el recaudo y se concentre en prevenir siniestros. Cada cámara deberá tener una justificación técnica, estar autorizada, bien señalizada y ubicada donde exista un verdadero riesgo para la vida y contribuya a reducir la velocidad.

Los sistemas de fotodetección del país están en revisión y retiraremos los que no cumplan estas condiciones o se utilicen para sorprender al ciudadano. Además, pusimos freno a los “carros cazafotomultas”: sin un agente presente y visible; solo podrán operar con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La regla será sencilla: cámaras visibles para prevenir, no escondidas para cobrar.

Aeropuerto del Café: 50 años de retrasos, suspensiones y problemas contractuales Foto: Mintransporte y aeropuerto del Café.

SEMANA: Hemos escuchado promesas con modernización de puertos, aeropuertos, vías, pero muchas se quedan en el camino. ¿Cuáles serán sus compromisos?

E.N.: Nuestro compromiso es pasar de las promesas a las obras. Primero vamos a terminar y destrabar los proyectos que ya están contratados, y luego priorizaremos nuevas inversiones con estudios, recursos y cronogramas claros.

Modernizaremos las carreteras para que sean más seguras y estén bien mantenidas, incluidas las vías terciarias que conectan el campo con los mercados. Planearemos aeropuertos modernos y eficientes, con una visión de largo plazo, capaces de atender el crecimiento de pasajeros y carga.

También recuperaremos los trenes y la navegación por el río Magdalena y otros ríos con potencial. La meta es integrar carreteras, trenes, ríos, puertos y aeropuertos para reducir los tiempos y costos de transporte, mejorar la competitividad y la calidad de vida de los colombianos.

SEMANA: A propósito de vías terciarias, han sido mantra en varios gobiernos. ¿Qué meta propondrá en el Plan de Desarrollo?

E.N.: Las vías terciarias serán una prioridad porque conectan a nuestros campesinos con las escuelas, los centros de salud y los mercados.

No vamos a repetir el error de anunciar miles de kilómetros sin tener los recursos ni la capacidad para cumplir.

Nuestra meta será realista y no se medirá solo en kilómetros: también contará los puentes y puntos críticos atendidos, el mantenimiento realizado y las comunidades beneficiadas.

Priorizaremos las obras que más ayuden a reducir la pobreza, aumentar la productividad del campo y facilitar el transporte de alimentos.

Queremos que cada peso invertido en una vía terciaria se convierta en oportunidades para la gente.

Perimetral de Oriente es una concesión que fue revertida al Estado por partes. Una la tiene Invías, otra la Gobernación de Cundinamarca y otra el municipio de La Calera. Foto: Cortesía Perimetral de Oriente

Concesiones con enredos

SEMANA: ¿Qué propuesta trae para concesiones que tienen problemas financieros, prediales, ambientales o de consultas previas? ¿Alguna está en riesgo?

E.N.: Cada concesión tiene problemas distintos y necesita una solución diferente. Si el problema es financiero, revisaremos las fuentes de pago; si faltan predios, aceleraremos su compra y entrega; si hay dificultades ambientales, buscaremos decisiones técnicas oportunas; y si se requieren consultas previas, las adelantaremos respetando los derechos de las comunidades.

Hay proyectos con alto riesgo, pero antes de decir que una concesión no puede terminarse, agotaremos todas las soluciones legales y contractuales para destrabarla. Eso sí: no habrá cheques en blanco ni renegociaciones que premien incumplimientos. Habrá decisiones que protejan los recursos públicos y eviten que las obras sigan paralizadas.

SEMANA: Dígame cinco grandes obras de infraestructura que este Gobierno quiere dejar terminadas o contratadas en 2030.

E.N.: El Plan Vial del Chocó; la modernización y ampliación de los aeropuertos del país; la navegabilidad del río Magdalena; el Plan Nacional de Vías Terciarias y el corredor férreo desde el interior hasta los puertos del Caribe.

Estas apuestas representan nuestra visión de una Colombia conectada por carreteras, aeropuertos, trenes y ríos, con obras que reduzcan los costos logísticos y lleven oportunidades a todas las regiones.

SEMANA: El presidente retomó la posibilidad de un corredor interoceánico entre el Caribe y el Pacífico. ¿Es viable?

E.N.: El corredor interoceánico es un proyecto muy ambicioso. Actualmente, se encuentra en etapa de prefactibilidad y las estimaciones iniciales señalan que podría costar cerca de 100 billones de pesos. El siguiente paso es realizar los estudios de factibilidad, que permitirán definir el trazado, el costo real, la carga que podría movilizar, los impactos ambientales y sociales, y la financiación. Solo con estos estudios podremos determinar si es viable y cuánto tiempo tomaría la construcción.

Transporte de carga Foto: Getty Images

A los transportistas de carga

SEMANA: Sobre el transporte de carga: el precio del diésel siempre está en capilla para alzas; el parque automotor está en la mira para ser transformado, pero se requieren corredores eléctricos. ¿Qué tiene para decirles a los transportadores?

E.N.: Empiezo por aclarar que el precio del diésel no lo fija el Ministerio de Transporte. Nuestra responsabilidad es garantizar que cualquier variación en su costo se refleje en el SICE-TAC, el sistema que calcula los costos reales de movilizar una carga y sirve de base para definir cuánto se le debe pagar al propietario del vehículo.

En otras palabras, si aumenta el costo del combustible, ese mayor valor debe reconocerse en el pago del viaje. Nuestro papel será vigilar que las empresas generadoras de carga y las transportadoras trasladen ese reconocimiento al pequeño propietario que pone el camión y asume el gasto del diésel, y que no se quede en manos de intermediarios.

Pero el problema de fondo es cuánto diésel consumimos para mover una tonelada. Tenemos uno de los parques de carga más antiguos de América Latina: un camión viejo consume más, se vara más, contamina más y encarece los alimentos.

Por eso, nuestra prioridad será renovar el parque automotor. Vamos a reactivar el IVA CREI para que los pequeños propietarios puedan reemplazar sus camiones sin pagar IVA. Esta medida beneficiará especialmente al 80 % de los propietarios que tienen un solo vehículo.

Puerto de Buenaventura Foto: Raúl Palacios

SEMANA: ¿Qué solución propondrá para la reiterada crisis logística del puerto de Buenaventura?

E.N.: La crisis logística de Buenaventura necesita una solución integral. Lo primero es garantizar una operación segura y permanente de la vía Buga–Buenaventura, atendiendo sus puntos críticos para evitar que una emergencia vuelva a bloquear la principal conexión del país con el Pacífico.

También trabajaremos con la Fuerza Pública y las autoridades locales para proteger a los transportadores y la carga frente a robos, extorsiones y bloqueos.

Además, mejoraremos la coordinación entre los puertos, las empresas y los transportadores para reducir las filas, agilizar el ingreso de los camiones y disminuir los tiempos de espera. Buenaventura debe funcionar como un solo sistema logístico, seguro y eficiente.

¿Frenarán la corrupción?

SEMANA: Este sector es susceptible a la corrupción. ¿Cómo hará para evitar desvíos de dineros, coimas para adjudicar contratos, nombramientos dudosos y demás?

E.N.: La indicación presidencial es cero tolerancia con la corrupción. Fortaleceremos los controles desde la planeación hasta la entrega de las obras, porque la corrupción también se previene antes de contratar. Muchas irregularidades comienzan con estudios incompletos o requisitos innecesarios que limitan la competencia.

Promoveremos licitaciones públicas, reglas claras, pluralidad de oferentes y el uso de pliegos tipo.

Además, vigilaremos los anticipos, pagos, adiciones, prórrogas y el avance físico y financiero de los proyectos. Nuestro compromiso es que los recursos públicos se conviertan en obras y mejores servicios para la gente.