Un cargo de trascendental importancia en el momento actual, en el que el gobierno está planteando una regulación más clara con estabilidad jurídica, será el que desempeñe Mario Cruz Vargas, un economista de la Universidad Nacional, quien fue elegido para dirigir la URF-Unidad de Regulación Financiera.

En dicha unidad, considerada el cerebro técnico del sistema financiero, se preparan muchos de los decretos que tienen que ver con esta área tan definitiva para que funcione la economía.

Allí hay que saber de seguros, seguridad social, finanzas, derecho económico, políticas públicas y macroeconomía.

Sede Ministerio de Hacienda Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Cruz tiene todos los pergaminos para capotear una entidad que, durante el gobierno de Gustavo Petro, se mantuvo bajo presión debido a la construcción de la reforma pensional y a la política que se trató de implementar, en torno al mercado de capitales.

El nuevo director de la URF, además de economista, tiene un MBA Universidad de los Andes. adelantó además varias maestrías, entre ellas, en finanzas y en economía.

Durante su vida laboral ha acuñado conocimientos en temas que le serán de utilidad en la URF, y que ha desarrollado aún más en la academia, como docente en macroeconomía, política económica, principios de Economía Gerencial y Crecimiento Económico, tanto en pregrado como en posgrado en distitnas universidades.

Logo URF Foto: Web URF

Un gran reto

A partir de 2026, Cruz tendrá un gran reto en la URF, entidad que en 2025 enfrentó una crisis institucional, cuando la entonces directora de la entidad, Mónica Higuera, renunció al cargo porque tuvo desacuerdos en relación a la medida de repatriar los capitales que los fondos privados de pensiones tienen invertidos en el exterior, como lo ordenaba el gobierno de entonces. Tal situación provocó una reestructuración interna en la entidad para alinear su agenda con el Ejecutivo.

¿De dónde viene Cruz?

Mario Cruz viene de ser el vicepresidente de ACEMI, gremio de EPS y empresas de medicina prepagada. Allí se desempeñó en el cargo durante casi cuatro años. Antes de eso había ocupado varias posiciones en Fasecolda, gremio de aseguradoras colombianas.

En su trayectoria profesional ha sido jefe de planeación y estudios sectoriales del Ministerio de Salud; catedrático y asistente graduado en política económica en la Universidad de los Andes, donde participó en clases magistrales y otras actividades que requieren amplio liderazgo.

¿Qué está pendiente de la URF?

Aunque son múltiples las tareas que tendrá que adelantar el nuevo director de la URF, una de las más relevantes será la de consolidar la implementación del nuevo esquema pensional, luego de la decisión de la Corte Constitucional, de establecer la vigencia de la reforma a partir del 1 de abril de 2027.

Cruz también tendrá la misión de avanzar con el régimen de inversión en activos en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias, tras el decreto emitido por el gobierno, para derogar la limitación del porcentaje de recursos de los afiliados a pensiones en las AFP, que se puede poner a rentar fuera del país.

En capilla, como actividad que deberá adelantar la URF, también está el mayor desarrollo del esquema de datos abiertos, iniciativa institucional que será clave para la transparencia con la información pública, pues permite a la ciudadanía realizar control social sobre la gestión del Estado.