Es tal la importancia el esquema de aseguramiento para la vejez y de los grandes retos financieros que tienen las pensiones en Colombia, que el Gobierno de Abelardo De La Espriella se tomó su tiempo con la entidad.

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Después de un mes largo de nombramientos y propuestas de candidatos para ocupar las distintas posiciones directivas en las entidades públicas, finalmente, a la junta de Colpensiones le llegó su turno.

Este jueves 17 de septiembre, el equipo directivo anunció que escogió a Carlos René Montoya Muñoz para liderar Colpensiones, donde hay enormes retos, principalmente para el financiamiento.

Montoya es abogado egresado de la Universidad del Sinú, con especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo.

Registra una trayectoria de más de 25 años en los sectores público y privado, con experiencia en la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la academia y el sector empresarial.

Igualmente, Montoya cuenta con experiencia en relaciones laborales y negociación colectiva: participó en la negociación y administración de ocho convenciones colectivas de trabajo y ejerció como inspector del Trabajo y Seguridad Social.

Sede de Colpensiones. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: Guillermo Torres Reina

Grandes chicharrones

Colpensiones tiene todo tipo de chicharrones, pero uno de los primeros que salió a relucir, y que tendrá que ser enfrentado por el nuevo presidente, es el del presupuesto deficitario para el año entrante.

Según sustentó la ministra de Trabajo en los debates al proyecto de ley en el Congreso, tendría un faltante de cinco billones de pesos. El tema se ha vuelto controversial, pues la oposición al Gobierno De La Espriella sustenta en los debates que dicho faltante obedece a que los fondos privados de pensiones no han girado a la entidad pública la plata correspondiente a los cotizantes que estaban en las AFP y se pasaron a Colpensiones.

Ahora, con el presupuesto asignado, que parece quedarse corto justo cuando la entidad entra en una etapa de mayores obligaciones por la reforma pensional, que entrará en vigencia en abril, no habría margen de maniobra debido a la crisis fiscal que enfrenta el país. Habrá que ver qué sucede en el proceso de trámite del presupuesto en el Legislativo y si la ministra López logra que le aumenten el monto asignado a ese sector.

Ministra de Trabajo y el nuevo presidente de Colpensiones Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Según el Ministerio y los voceros de la junta, la elección de Montoya suma experiencia jurídica, capacidad de concertación y conocimiento del mundo laboral al fortalecimiento institucional de Colpensiones y del sector trabajo.

La ministra de Trabajo, Natalia López, quien presidió la jornada de la junta, destacó la misión que tendrá el nuevo líder de la entidad:

“Colpensiones representa historias de vida, años de trabajo y el futuro de miles de familias. Esta nueva etapa debe permitirnos seguir fortaleciendo una entidad que escuche, responda con eficiencia y entienda que detrás de cada trámite hay una persona que espera un servicio oportuno y respetuoso de sus derechos”.