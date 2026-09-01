Diego Urrego fue designado como presidente encargado de Colpensiones

La junta directiva de Colpensiones designó por decisión unánime a Diego Alejandro Urrego Escobar como presidente encargado de la entidad.

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La reunión fue presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, quien integra la junta directiva en calidad de delegada del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Ministra de Trabajo, Natalia López Foto: cortesía

Urrego tendrá entre sus principales responsabilidades garantizar la operación y continuidad de los servicios que presta Colpensiones a millones de colombianos, así como dar seguimiento a los procesos administrativos y a los retos que enfrenta actualmente el sistema pensional.

Además, tendrá que garantizar la eficiencia en la atención y respuesta a los afiliados, especialmente en procesos relacionados con el reconocimiento de pensiones, la actualización de historias laborales y el pago oportuno de las prestaciones.

🇨🇴Por decisión unánime de la Junta Directiva de @Colpensiones, Diego Urrego fue designado presidente encargado de la entidad.



La sesión fue presidida por la ministra del Trabajo, @nlopezfuentes, quien integra la Junta como delegada del presidente @ABDELAESPRIELLA



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La designación fue comunicada por el Ministerio del Trabajo, que destacó la decisión como parte del propósito de fortalecer la articulación del sector y garantizar la atención a trabajadores y pensionados.

Con su llegada, Urrego tendrá entre sus principales desafíos garantizar la continuidad administrativa y operativa de Colpensiones, al tiempo que prepara a la entidad para las transformaciones que implicará la reforma pensional.

El proceso exigirá ajustes institucionales y una coordinación permanente con el Gobierno Nacional y las demás entidades involucradas en el sistema de pensiones.

Desde el Ministerio del Trabajo destacaron que la designación hace parte del propósito de seguir consolidando un sector articulado y orientado a responder a las necesidades de trabajadores y pensionados.

“Seguimos consolidando un sector Trabajo articulado y al servicio de los trabajadores y pensionados”, señaló la cartera.

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Antes de asumir como presidente encargado de Colpensiones, Diego Alejandro Urrego Escobar se desempeñaba como gerente de Defensa Judicial de la entidad, cargo desde el cual estuvo vinculado a la gestión de los asuntos jurídicos relacionados con el sistema pensional.

Además de su trayectoria en el sector público, Urrego ha desarrollado una faceta académica como docente de la Universidad del Rosario.