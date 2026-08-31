Avianca reactiva vuelos entre Bogotá y Caracas, y abre ruta a Maracaibo

Avianca anunció la reactivación de sus vuelos diarios entre Bogotá y Caracas a partir del 1 de septiembre, así como el inicio de una nueva operación entre la capital colombiana y Maracaibo, Venezuela, que comenzó este 28 de agosto. La compañía también mantendrá los vuelos diarios entre Bogotá y Valencia.

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La reactivación de la ruta Bogotá-Caracas se produce después de una evaluación de las condiciones operativas y de seguridad realizada en coordinación con las autoridades. El servicio será diario en ambos sentidos.

Avianca se refirió a sus rutas entre Colombia y Venezuela. Foto: Avianca

El vuelo AV122 saldrá de Bogotá a las 11:20 p. m. y llegará a Caracas a las 2:25 a. m. del día siguiente.

En sentido contrario, el AV123 partirá de Caracas a las 4:00 a. m. y aterrizará en Bogotá a las 5:00 a. m., con operación desde el 2 de septiembre.

Por su parte, la ruta Bogotá-Maracaibo comenzó a operar este 28 de agosto con vuelos diarios.

El AV94 despega de Bogotá a las 3:05 p. m. y llega a Maracaibo a las 5:40 p. m.

El regreso, identificado como AV95, sale a las 7:00 p. m. y llega a Bogotá a las 7:25 p. m.

La conexión Bogotá-Valencia continuará con vuelos diarios, aunque el itinerario está sujeto a aprobación gubernamental. Con las tres rutas, Avianca señaló que dispondrá de más de 7.500 sillas semanales entre Colombia y Venezuela. Los servicios serán operados con aeronaves Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros.

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“Durante más de seis décadas hemos conectado a Venezuela con nuestra red de rutas. Hoy nos alegra anunciar este fortalecimiento de nuestra operación, el cual es una clara señal del compromiso de Avianca por facilitar el encuentro entre las personas, apoyar el desarrollo de negocios y brindar acceso a nuevas oportunidades en la región”, señaló David Alemán, director de ventas para Suramérica de Avianca.

Avianca reactiva vuelos entre Bogotá y Caracas. Foto: Álvaro Tavera

La aerolínea también informó sobre su participación en labores de atención posteriores a los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. Según el comunicado, aeronaves de Avianca Cargo transportaron cerca de 150 toneladas de ayuda humanitaria.

Además, el Banco de Millas permitió movilizar a más de 134 médicos y rescatistas pertenecientes a 14 organizaciones aliadas, mediante la donación de más de 18 millones de millas por parte de socios de Lifemiles, una cantidad que fue duplicada por la aerolínea.