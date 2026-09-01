Empresas colombianas ponen la IA entre sus prioridades, pero aún no logran escalarla

La inteligencia artificial ya ocupa un lugar importante en la estrategia de las empresas colombianas, pero su integración en las operaciones todavía avanza con dificultad. Esa es una de las principales conclusiones de “Colombia AI Pulse: Adoptar ya no basta”, un estudio de Endeavor Data Unit, con el apoyo de Xertica.ai, que analizó el nivel de adopción de esta tecnología en el país.

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El informe, elaborado a partir de una encuesta a 493 profesionales de organizaciones colombianas con 50 empleados o más, encontró que el 61 % de las compañías considera la IA una prioridad estratégica o un pilar central del negocio. Sin embargo, apenas el 37,7 % la ha integrado de manera significativa en su operación cotidiana, lo que evidencia una brecha entre reconocer su importancia y contar con las capacidades para escalarla.

El Índice de Sofisticación de IA desarrollado por Endeavor Data Unit ubicó a Colombia en 45,6 puntos sobre 100, una cifra cercana a los 45,1 puntos de México. El dato revela además que 93,5 % de las organizaciones se encuentra en etapas intermedias de madurez y solo 0,2 % alcanza el nivel de “Liderando”.

El estudio también demuestra que la madurez de adopción de estas herramientas depende principalmente de la capacidad que tengan las empresas de articular liderazgo, talento, datos, procesos y gobernanza, ya que, aunque las empresas de más de 500 empleados alcanzan 49,6 puntos, aquellas con entre 50 y 99 consiguen 42,1.

Las empresas señalan la ciberseguridad como una de las principales barreras al escalar la IA en sus organizaciones. Foto: Getty Images

De acuerdo con esto, el reporte refleja que el problema central ya no está en la tecnología, sino en la capacidad que se tiene para poder escalarla de forma segura; en este sentido, las barreras son sistémicas y se relacionan entre sí.

El informe demuestra estas barreras en tres puntos principales: 1 de cada 2 empresas identifica la ciberseguridad o la privacidad como obstáculo; 4 de cada 10 señalan la infraestructura o la integración y 1 de cada 3 enfrenta limitaciones relacionadas con talento especializado o calidad de datos.

Pese a los obstáculos, la intención de avanzar es amplia: 95% de las empresas identifica espacio para profundizar la integración de IA y 71,9% aumentó su presupuesto para esta tecnología durante los últimos 12 meses.

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“Casi todas las organizaciones ya tienen al menos un caso de IA que funciona. El problema es que solo cuatro de cada diez pueden convertirlo en algo reutilizable; el resto termina resolviendo dos veces el mismo problema. Escalar IA no es sumar herramientas: es no volver a empezar de cero cada vez”, explicó Saúl Chrem, CEO & Founder de Xertica.

El estudio evidencia los casos de seis scaleups analizadas: Haus, Habi, Simetrik, Siigo, Aldeamo y Plataform, compañías que muestran una adopción más avanzada. Todas estas implementaron la IA más allá de solo una herramienta tecnológica, en cuanto a que modificaron sus procesos, responsabilidades, productos y formas de trabajo para convertirla en una capacidad sostenible.

Sobre esto, Felipe Ossa, Managing Director, Endeavor Colombia, afirmó que “Las compañías Endeavor que participaron en este estudio demuestran que Colombia no parte de cero. Ya hay empresas usando IA para rediseñar productos, mejorar su operación y cambiar la forma en que trabajan sus equipos. Cada una ha seguido un camino distinto, pero todas han tomado decisiones estratégicas sobre sus procesos, roles o cultura para sostener esa adopción. “El reto ahora es que esto deje de ser excepcional y se convierta en la regla de muchas más empresas colombianas”.