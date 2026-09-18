La historia del Camaro robado de la Policía: joven pagó 25.000 dólares por él y terminó en líos legales

Un joven de 20 años había logrado hacer realidad uno de sus sueños cuando compró en Houston (Estados Unidos) un Chevrolet Camaro SS; sin embargo, terminó siendo el protagonista de un insólito lío judicial al haberse hecho a un carro robado que había sido vendido en una subasta oficial de la policía, según su propio relato.

Hombre pagó más de USD$100.000 por su vehículo y lo tuvo que vender a los pocos días; esta es la insólita historia

De acuerdo con el reportaje del noticiero de televisión regional Click 2 Houston, el joven fue notificado del inconveniente cuando, durante una inspección policial, detectaron que el Número de Identificación Vehicular (VIN) había sido manipulado.

Allí, los oficiales se dieron cuenta de que este auto aparecía en la base de datos como robado. Esto provocó una investigación que finalmente identificó un fallo institucional de la policía.

Las investigaciones detectaron que el departamento policial incautó el vehículo en un operativo y, sin escanear ni verificar en profundidad los códigos electrónicos internos del motor, lo catalogó como remanente judicial y lo sacó a subasta pública. Fue en esta instancia cuando un concesionario privado adquirió el coche en el remate de la policía pensando que contaba con el respaldo legal del Estado y lo puso en venta en su vitrina comercial.

El joven protagonista de la historia fue el desafortunado comprador de este vehículo en el concesionario y, unos meses después, cuando el auto estaba en su poder, las autoridades se lo arrebataron al evidenciar el verdadero antecedente del automotor.

Por el momento, las autoridades de Houston no se han referido a este insólito caso y el relato del joven fue visibilizado en el noticiero regional.

Lecciones de seguridad al comprar un usado

Este tipo de hechos deja una lección para revisar un vehículo usado antes de hacer efectiva la transacción para quedarse con él.

En Colombia, antes de desembolsar dinero por un vehículo usado, la policía ha señalado que cualquier ciudadano puede remitirse a la revisión pericial de la Sijin para certificar la autenticidad de los sistemas de identificación.

Los interesados pueden agendar una cita con la DIJIN para conocer detalles del vehículo. Foto: Alcaldía de Bogotá

El costo de la revisión técnica en la Sijin está regulado y fijado anualmente por la Dirección General de la Policía Nacional:

Precio: El trámite tiene un valor que ronda entre los $120.000 y $160.000 COP (el costo exacto varía según si se trata de motocicleta, automóvil o vehículo pesado).

El trámite tiene un valor que ronda entre los $120.000 y $160.000 COP (el costo exacto varía según si se trata de motocicleta, automóvil o vehículo pesado). Método de pago: Se realiza únicamente a través de consignación o pago en línea en las entidades bancarias o plataformas autorizadas por la Policía Nacional (generalmente Banco de Occidente o PSE). No se paga en efectivo directamente a los peritos en el punto de atención.

Para agendar e ingresar el vehículo a la sala de peritaje de la Sijin, se deben presentar los siguientes documentos:

Licencia de tránsito (tarjeta de propiedad) original del vehículo. Cédula de ciudadanía del propietario o de la persona que lleva el vehículo a la revisión. Comprobante de pago original de la tarifa de la revisión. Vehículo completamente limpio (especialmente el área del motor, chasis y guardabarros) para permitir la lectura rápida de los guarismos.