Denuncian “persecución a conductores” en Bogotá: concejal cuestiona 5 medidas lesivas del Distrito

En las últimas semanas, la Secretaría de Movilidad de Bogotá ha tomado una serie de decisiones que involucran la inhabilitación de carriles, la instalación de una semaforización, nuevas cámaras de fotodetección, entre otras, generando la reacción de concejales como Julián Forero ‘Fuchi’, quien categorizó esta situación como una “persecución a los conductores de la capital”.

Forero reveló a SEMANA 5 problemáticas que para él, como cabildante y representante de moteros en Bogotá, se han convertido en un dolor de cabeza para los conductores de la capital.

Julián Forero " Fuchi", concejal de Bogotá y líder del gremio de motociclistas, expresó su opinión en SEMANA. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Las 5 problemáticas que denuncia Forero

1. Cierre de bahías y zonas de parqueo temporal

El concejal aseguró que el Distrito “elimina espacios donde los conductores podían detenerse unos minutos para dejar un pasajero, recoger a una persona o cargar mercancía, pero no ofrecen alternativas”.

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Este punto hace referencia a los operativos de Movilidad con los que buscan recuperar el espacio vial de los que la Alcaldía llama “mal parqueados”. Según Forero, esto se estaría traduciendo en más multas para los conductores y la imposibilidad para que usen cómodamente sus vehículos.

2. Las cámaras fotomultas

Cuando el presidente Abelardo De La Espriella denunció una revisión exhaustiva a estas cámaras de fotodetección, coincidencialmente la Alcaldía de Bogotá instaló 16 nuevas cámaras para la ciudad, argumentando que estas influyen para la reducción de los accidentes viales.

Estas cámaras han sido objeto de cuestionamientos a la Alcaldía en repetidas ocasiones. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Al respecto, Forero aseguró: “Instalan cámaras con toda la capacidad para sancionar, pero no demuestran claramente cuántas vidas han salvado ni cuánto han mejorado la movilidad. Para cobrar sí son eficientes; para prevenir y educar, no”.

El cabildante justifica esta afirmación con su denuncia previa donde revelaba que entre 2024 y 2025, el Distrito recaudó $396.608 millones con las fotomultas para destinarlas al funcionamiento de TransMilenio.

3. Cierre de carriles para los conductores particulares

El concejal arremetió contra una de las más recientes medidas de la Secretaría de Movilidad, que consistió en que un carril de la Calle 63 fuera exclusivo para el tránsito de los buses del SITP.

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“No estamos en contra del transporte público, pero no pueden quitarles espacio a los demás vehículos sin ampliar las vías ni ofrecer rutas alternativas. Reducen los carriles y después culpan a los conductores por los trancones que la administración distrital provoca”, dijo Forero a este medio.

4. Nuevos taches, bolardos y resaltos

El cabildante cuestionó que la Alcaldía instalara estos “obstáculos” en las vías bogotanas sin explicar el criterio técnico para ello.

Esto estaría provocando que las vías se vuelvan más estrechas, peligrosas y difíciles de transitar para los conductores, afectando especialmente a motociclistas y vehículos de emergencia, según Forero.

Según Forero, estos "obstáculos" están afectando a los conductores de Bogotá. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

5. Cepos, grúas y patios

En la comunicación con SEMANA, Forero también insistió en una “cadena de cobros” que inicia con la inmovilización de los cepos en los vehículos para posteriormente inmovilizarlos y que estos sean llevados en grúa a los patios.

“El ciudadano paga tarifas exageradas mientras operadores privados hacen un negocio redondo con su necesidad de recuperar el carro o la moto”, denunció el cabildante.

El distrito podrá instalar cepos a vehículos que no cancelen el servicio de parqueo en Bogotá. Foto: Getty Images/iStockphoto

En esta misma línea, el congresista Daniel Briceño propuso en el Senado una “nueva estrategia” para los patios y grúas, citando una problemática similar en la inmovilización de los vehículos de los bogotanos.

Haciendo referencia a las zonas de parqueo autorizadas por la Alcaldía, el concejal aseguró que son inseguras y costosas: “Pagamos por usar una calle que ya financiamos con nuestros impuestos y, aun así, dejamos el vehículo bajo nuestro propio riesgo”, dijo.

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SEMANA se puso en contacto con la Secretaría de Movilidad de Bogotá para conocer su versión sobre esta posición del concejal; sin embargo, su equipo de prensa comunicó que por el momento no van a reaccionar a la aseveración del cabildante.