Alcalde de Bogotá se reunió con el ministro de Hacienda para definir recursos necesarios para proyectos en la capital: esto dijo

A través de su cuenta de X, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que se reunió con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, con el fin de hablar de los distintos proyectos que la capital necesita sacar adelante.

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De acuerdo con el mandatario local, la reunión entre ambos funcionarios resultó productiva, dado que trataron los compromisos que la Nación tiene pendientes con la capital y que se habrían embolatado durante la administración de Gustavo Petro. Entre estos se encuentran los relativos a las troncales alimentadoras del metro y lo que viene para el otro año para la línea 1.

El alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para revisar los proyectos que la Nación tiene pendientes con Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Adicional a ello, revisaron trámites necesarios para un convenio de cofinanciación de la línea 3 del metro y también los estudios necesarios para empezar con la línea 4. Adicional a ello, aseguró que también revisaron dos proyectos claves para Bogotá: la PTAR Canoas y la nueva calle 13.

“Para Bogotá es una buena noticia poder trabajar con el Gobierno nacional, que ha manifestado su intención de apoyar a la ciudad respetando su autonomía. Seguimos avanzando para garantizar los recursos que nos permitan sacar adelante estos proyectos, que son necesarios y son deudas históricas de Bogotá”, detalló el mandatario.

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Galán y Gómez revisaron los compromisos relacionados con las troncales alimentadoras del Metro y los recursos que requiere la Línea 1 para el próximo año. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El directivo de la cartera también se pronunció tras el encuentro entre ambos, dejando ver la buena relación que existe entre el Gobierno nacional y la capital colombiana, pues envió un mensaje fraterno, dándole la bienvenida y asegurando que el Gobierno está abierto a apoyar a los alcaldes.

“Bienvenido, alcalde Carlos Fernando Galán. En el Gobierno de Abelardo De La Espriella estamos dispuestos a escuchar y apoyar a los mandatarios para mejorar la vida de todos los colombianos”, detalló.

Es importante recordar que el presidente De La Espriella ha reiterado en varias ocasiones el apoyo en materia financiera que la Nación espera otorgarle a Bogotá.