Ingrid Betancourt celebra nombramiento del nuevo director del DNI, quien participó en la Operación Jaque: “Nos devolvió la vida”

Uno de los nombramientos que han llamado más la atención durante los últimos días por parte del Gobierno nacional fue el de Jorge Andrés Zuluaga, como nuevo director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), entidad clave para la articulación de las Fuerzas Armadas en medio de la lucha contra grupos criminales.

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El nombramiento de Zuluaga ha sido celebrado por varias voces políticas. Una de las que más se escuchó durante los últimos días fue la de Ingrid Betancourt, quien se refirió al nuevo funcionario, recordando la Operación Jaque.

“El oficial insigne de inteligencia militar acaba de ser nombrado al mando de la DNI. La Operación Jaque, que nos devolvió la vida a quince secuestrados, fue una operación perfecta, concebida y ejecutada por un grupo de colombianos sobresalientes, y sin disparar un solo tiro. Detrás de Jaque, al mando de esta extraordinaria estrategia de inteligencia, estuvo una persona también extraordinaria. El entonces coronel Jorge Andrés Zuluaga, hoy general retirado, formó un equipo multidisciplinario que logró hacer posible nuestra liberación y que yo volviera a abrazar a mis hijos”, dijo Betancourt.

Ingrid Betancourt celebró la llegada del general retirado Jorge Andrés Zuluaga a la Dirección Nacional de Inteligencia y recordó su papel en su liberación. Foto: DNI

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Aseguró que por esta razón es que recibe con mucha emoción el nombramiento del general Zuluaga en la entidad. También detalló que el país necesita recuperar la DNI como una institución seria, profesional y alejada de conspiraciones y “tramoyas ideológicas y al servicio de la democracia”, precisó.

“Para hacerlo necesita aprovechar el enorme conocimiento acumulado durante décadas por quienes han trabajado en inteligencia dentro de nuestras Fuerzas Militares. La experiencia militar debe ponerse al servicio de la democracia, desde lo civil, para convertirse en una de nuestras mayores fortalezas”, indicó.

La Operación Jaque vuelve a estar en el centro de la conversación tras el nombramiento de Jorge Andrés Zuluaga como director de la DNI. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Acto seguido, aseguró que, luego de décadas enfrentando amenazas contra el Estado y los ciudadanos, los hombres de inteligencia tienen conocimientos que el país debe usar para anticipar amenazas, proteger las instituciones y defender la libertad de los colombianos.

“Desde mi propia vivencia y con la gratitud de quien recuperó la libertad gracias a una operación de inteligencia reconocida en el mundo entero y estudiada en las academias militares de muchos países, aplaudo el nombramiento de Jorge Andrés Zuluaga”, agregó.