¿Habrá Día sin Carro y Moto en Cali el 22 de septiembre? Alcaldía aclara la medida

Durante el transcurso de cada año, varias de las principales ciudades de Colombia implementan varias restricciones de movilidad para poder brindar una mejor circulación de automóviles y motocicletas.

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Una de las más reconocidas es el pico y placa, la cual se encarga de restringir la movilidad a los vehículos durante un determinado horario que es establecido por las administraciones locales.

No obstante, existe otra que es poco usual, pero que también busca fomentar hábitos de movilidad sostenible. Esta es nada más ni nada menos que el Día sin carro y sin moto.

Esta medida se encarga de que ninguno de estos dos vehículos esté rodando por las calles de sus respectivas ciudades por prácticamente un día. Durante esta fecha, es notable ver cómo en las calles no hay presencia de estos medios de transporte.

El Día sin carro y sin moto busca promover alternativas de movilidad sostenible Foto: Foto: Archivo de El País

La búsqueda que tienen las administraciones locales es que la jornada del Día sin carro y sin moto ayude a reducir la contaminación del aire, al igual que disminuir la congestión vehicular e impulsar a los ciudadanos a usar otras alternativas como bicicletas, patinetas o hacer uso del transporte público.

Es ante ello que, en el caso de Cali, estaba circulando en redes sociales sobre la llegada de una jornada para el próximo martes 22 de septiembre en donde la Alcaldía Santiago de Cali implementaría esta restricción en la capital del Valle del Cauca.

No obstante, debido al crecimiento de esta noticia, el mismo distrito salió a confirmar el hecho

¿Habrá Día sin carro y sin moto en Cali el 22 de septiembre?

La Alcaldía de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Movilidad de Cali, informó que el próximo 22 de septiembre no se realizará un Día sin carro y sin moto en la ciudad, haciendo un llamado a los ciudadanos a no caer en noticias falsas.

Por medio de sus redes sociales, la administración del alcalde Alejandro Eder compartió que el distrito no tiene en ningún momento aplicar esta medida, por lo que le piden a los usuarios solamente apoyarse en información que haya sido sacada por la entidad a través de sus cuentas oficiales.

“Desde la Secretaría de Movilidad queremos informarle a toda la ciudadanía que para este martes 22 de septiembre no hay días sin carro y sin moto en la ciudad. Esta información la damos luego de que se esté difundiendo en redes sociales y canales externos que para este día habría alguna restricción vehicular en la ciudad. Recuerde consultar en las redes oficiales la información veraz”, comenta el distrito.