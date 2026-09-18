Atlético Nacional y su influencia en la Selección Colombia: toma mucha ventaja y muestra su grandeza en el FPC

Atlético Nacional pisa muy duro en la Selección Colombia y es proveedor fundamental de jugadores en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos contra México, Perú y Paraguay.

El club verdolaga no solo es el de más canteranos en el equipo nacional, sino que su influencia llega a casi la mitad de futbolistas llamados.

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De los 26 convocados, 12 tienen el sello de Atlético Nacional, ya sea por ser canteranos o porque en algún momento pasaron por el verdolaga. Ningún otro equipo tiene este nivel de influencia en la Tricolor.

Por ejemplo, Millonarios tiene a un canterano, Carlos Andrés Gómez, y Álvaro Montero, con pasado reciente, portero campeón con esta camiseta.

América de Cali solo tiene a Kevin Andrade y a Kevin Viveros, quien brilla actualmente en Brasil, pero pasó por sus filas en los años 2018 y 2019. Deportivo Cali también lo tuvo en el 2023 y aporta a Matías Orozco y Jhon Lucumí.

Atlético Nacional los sobrepasa con ocho canteranos y cuatro jugadores más con pasado reciente, para un total de 12 futbolistas, casi la mitad del total de los convocados.

Kevin Viveros, autor del único gol del partido entre Fortaleza y Nacional Foto: Cristian Bayona

El mismo Kevin Viveros, actual goleador en el Brasileirao, también jugó en el verdolaga y tuvo mejores números que en América o Deportivo Cali.

Jugadores con pasado en Atlético Nacional

A Kevin Viveros se une el portero Aldair Quintana, quien estuvo desde el 2019 hasta el 2022. Los laterales Daniel Muñoz (además de ser hincha de Atlético Nacional) y Álvaro Angulo también vistieron esa camiseta luego defender los colores de Águilas Doradas.

Kevin Viveros

Daniel Muñoz

Álvaro Angulo

Aldair Quintana

Canteranos de Nacional en la Selección Colombia

A ellos se suman los canteranos con los que Lorenzo da el golpe de confianza. Solo Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez están actualmente en la plantilla de Atlético Nacional, pues los demás ya han sido transferidos al exterior con cifras récord para el fútbol colombiano.

Kevin Mier: Portero formado en Atlético Nacional, campeón en 2022, hoy en el Cruz Azul de México.

Portero formado en Atlético Nacional, campeón en 2022, hoy en el Cruz Azul de México. Juan Manuel Rengifo: La joya de las canteras de Atlético Nacional, quien sería vendido en el próximo mercado de pases.

La joya de las canteras de Atlético Nacional, quien sería vendido en el próximo mercado de pases. Royer Caicedo: Defensa central, gran sorpresa en la lista de Néstor Lorenzo, que ya fue transferido al Cercle Brugge de Bélgica.

Defensa central, gran sorpresa en la lista de Néstor Lorenzo, que ya fue transferido al Cercle Brugge de Bélgica. Óscar Perea: Jugador con proceso en las selecciones Colombia juveniles que hoy brilla en el América de México.

Jugador con proceso en las selecciones Colombia juveniles que hoy brilla en el América de México. Dávinson Sánchez: Líder de la defensa de la Selección Colombia, hoy en el Galatasaray de Turquía, campeón en 2016 de la Copa Libertadores.

Líder de la defensa de la Selección Colombia, hoy en el Galatasaray de Turquía, campeón en 2016 de la Copa Libertadores. Édier Ocampo: Otra de las sorpresas en la Selección Colombia, que ya fue transferido al Vancouver Whitecaps de la MLS.

Otra de las sorpresas en la Selección Colombia, que ya fue transferido al Vancouver Whitecaps de la MLS. Jhon Solís: Reciente fichaje del Birmingham, de la segunda división de Inglaterra, antes en el Girona.

Los partidos amistosos de Colombia

Fecha: 26 de septiembre de 2026

Colombia vs. México

Lugar: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos

Hora: Por confirmar

Fecha: 2 de octubre de 2026

Colombia vs. Paraguay

Lugar: Sports Illustrated Stadium, New Jersey, Estados Unidos

Hora: 7:00 p.m. (hora de Col)

Fecha: 6 de octubre de 2026