Contundente golpe de Atlético Nacional a América de Cali y Millonarios en la Selección Colombia: no tiene rival

Atlético Nacional no tiene competencia en Colombia y muestra su nivel de grandeza ante sus eternos rivales. La más reciente convocatoria del equipo Tricolor expone el dominio verdolaga y hasta el momento no tiene quién le arrebate el trono. La paliza es contundente, en lo que tiene que ver con canteranos convocados a la selección.

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Es una goleada de 8-1 ante Millonarios y Atlético Nacional, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores formados en sus canteras y que son convocados a la Selección Colombia de Mayores, lo cual es un punto clave al momento de medir qué club es más grande. Esto se une a la cantidad de títulos locales, internacionales, al prestigio internacional, a los abonos que vende y cantidad de televisores que enciende.

En la convocatoria se ve la confianza que tiene Néstor Lorenzo en las formativas de Nacional y no solo eso, pues han hecho méritos para recibir el llamado de la Selección Colombia en esta renovación total que se pretende tras el Mundial 2026 y las renuncias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

En América de Cali llama la atención la convocatoria del defensa central Kevin Andrade, un canterano que fue campeón con el equipo rojo en el 2020, que en el 2023 fue transferido al Baltika de Rusia y actualmente brilla al Zenit de la Premier League rusa.

Kevin Andrade disputando una pelota con Daniel Ruiz. Foto: X @americadecali

Por otra parte, Millonarios se hace presente con Carlos Andrés Gómez, apodado el Tinito, quien fue transferido al Real Salt Lake en el 2023 y luego tuvo una pasantía por el Rennes de Francia.

Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano de Vasco da Gama. Foto: Getty Images

En el 2025 pasó al Vasco Da Gama, donde es titular y le permitió ganarse un lugar en la nómina de Néstor Lorenzo.

Atlético Nacional sobrepasa con ocho canteranos

Kevin Mier: Portero formado en Atlético Nacional, campeón en 2022, hoy en el Cruz Azul de México.

Portero formado en Atlético Nacional, campeón en 2022, hoy en el Cruz Azul de México. Juan Manuel Rengifo: La joya de las canteras de Atlético Nacional y quien sería vendido en el próximo mercado de pases.

La joya de las canteras de Atlético Nacional y quien sería vendido en el próximo mercado de pases. Royer Caicedo: Defensa central, gran sorpresa en la lista de Néstor Lorenzo, que ya fue transferido al Cercle Brugge de Bélgica.

Defensa central, gran sorpresa en la lista de Néstor Lorenzo, que ya fue transferido al Cercle Brugge de Bélgica. Óscar Perea: Jugador con proceso en las selecciones Colombia juveniles, que hoy brilla en el América de México.

Jugador con proceso en las selecciones Colombia juveniles, que hoy brilla en el América de México. Dávinson Sánchez: Líder de la defensa de la Selección Colombia, hoy en el Galatasaray de Turquía, campeón en 2016 de la Copa Libertadores.

Líder de la defensa de la Selección Colombia, hoy en el Galatasaray de Turquía, campeón en 2016 de la Copa Libertadores. Édier Ocampo: Otra de las sorpresas en la Selección Colombia que ya fue transferido al Vancouver Whitecaps de la MLS.

Otra de las sorpresas en la Selección Colombia que ya fue transferido al Vancouver Whitecaps de la MLS. Jhon Solís: Reciente fichaje del Birmingham, de la segunda división de Inglaterra, antes en el Girona.

Reciente fichaje del Birmingham, de la segunda división de Inglaterra, antes en el Girona. Samuel Velásquez: Lateral en proyección de Atlético Nacional, que estuvo a préstamo en el Tolima, pero ya hace parte del primer equipo.

Los partidos amistosos de Colombia

Fecha: 26 de septiembre de 2026

Colombia vs. México

Lugar: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos

Hora: Por confirmar

Fecha: 2 de octubre de 2026

Colombia vs. Paraguay

Lugar: Sports Illustrated Stadium, New Jersey, Estados Unidos

Hora: 7:00 p.m. (hora de Col)

Fecha: 6 de octubre de 2026