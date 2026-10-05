Miguel Polo Polo reconoce que ha conversado con Yahir Acuña, pero niega acuerdos

El excongresista Miguel Polo Polo se refirió a la polémica que se generó entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente Abelardo De La Espriella, luego de que el mandatario le recordara a Acuña que ha sido investigado por múltiples hechos.

Yahir Acuña, bajo la lupa de la justicia: los procesos que enfrenta el alcalde de Sincelejo

En un video en el que Acuña le contestó al presidente, mencionó al exrepresentante Miguel Polo Polo, lo que dio a entender que supuestamente se había hablado de acuerdos en medio de las elecciones presidenciales.

Polo Polo negó estos hechos, pero reconoció que ha tenido diálogos con el mandatario local. “Sí, conozco al alcalde Yahir Acuña, somos coterráneos, él es de la ciudad de Sincelejo y yo soy del municipio de Santiago de Tolú, ambos sucreños, por lo cual compartimos varias cosas en común”, aseguró Polo Polo.

El excongresista también mencionó que durante cuatro años trabajó en el Congreso con la representante Milene Jarava, del Partido de la U, quien es la exesposa de Acuña.

Sin embargo, negó haber hecho acuerdos con el mandatario de Sincelejo en medio de la campaña. “Nunca he recibido ningún tipo de instrucción por parte del actual presidente Abelardo De La Espriella, por parte de Defensores de la Patria o por parte del Gobierno para hacer algún tipo de alianza política con Yahir Acuña o con algún otro agente político”, dijo.

El congresista mencionó que su relación con Acuña es de respeto, cordialidad y amistad. “Muestra de eso es que él nunca ha votado por mí ni en mi elección del 2022, ni en la del 2026, ni yo tampoco he votado por él”, mencionó Polo Polo.

El exrepresentante por las negritudes agregó que se mantiene firme con el proyecto de Defensores de la Patria y la denominada “patria milagro”, encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella, y destacó el papel que hasta ahora ha desempeñado el mandatario en dos meses de gobierno. “Está haciendo una labor transparente, excelente, loable. Yo, mientras tanto, sigo preparándome”, afirmó Polo Polo.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mencionó a Polo Polo en el video en el que le contestó a Abelardo De La Espriella. Foto: Alcaldía de Sincelejo

El excongresista contó que se encuentra en el exterior haciendo estudios de posgrado para posteriormente volver a Colombia.

El presidente Abelardo De La Espriella le reclamó a Acuña por cuestionamientos que hay a su alrededor por el manejo de los recursos de Sincelejo.

“Explíqueme cómo confiar en una persona que, como usted, tiene 13 procesos por corrupción, en un video donde indica cómo robarse el PAE y, además de eso, está llamado a juicio en la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito”, aseguró De La Espriella.

Por su parte, el alcalde Acuña respondió con un video en el que expuso su versión de los hechos y mencionó que supuestamente había conversado con Polo Polo.