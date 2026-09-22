Fundación Santa Fe entregó último parte de salud de Yamid Amat: “Estado crítico”

El periodismo colombiano y el país entero se encuentran en máxima alerta tras confirmarse la hospitalización de urgencia de una de las figuras más emblemáticas de los medios de comunicación nacionales.

El periodista Yamid Amat permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe

El periodista Yamid Amat Ruiz, de 84 años de edad, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del complejo asistencial de la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras sufrir un quebranto de salud en las últimas horas.

De acuerdo con la información compartida por sus familiares a SEMANA, el veterano periodista experimentó una descompensación severa mientras viajaba desde el municipio de Anapoima con destino a la capital del país.

Ante la gravedad del cuadro clínico que presentaba, sus allegados coordinaron de manera inmediata su traslado al centro médico especializado, donde ingresó durante la noche del lunes para recibir atención urgente por parte de un equipo multidisciplinario.

Parte médico oficial y pronóstico reservado

Mediante un comunicado de prensa emitido a solicitud de los familiares, la Fundación Santa Fe de Bogotá detalló el estado clínico en el que se encuentra el director de noticias.

pic.twitter.com/hcCrc42mZn — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) September 22, 2026

La institución hospitalaria confirmó que desde el momento de su internamiento ha requerido manejo médico integral bajo monitoreo permanente en el área de cuidados intensivos, precisando que su condición actual es “crítica y con pronóstico reservado”.

El centro asistencial enfatizó que la divulgación de futuros boletines e informes oficiales sobre la evolución de la salud del paciente estará estrictamente supeditada a las variaciones de su estado clínico y a la autorización previa y expresa de su núcleo familiar, el cual ha solicitado prudencia y respeto por su privacidad durante esta contingencia médica.

Un ícono de la comunicación y maestro del periodismo nacional

La noticia de su hospitalización ha generado una profunda ola de solidaridad entre colegas, directores de medios, líderes políticos y la ciudadanía en general, quienes expresaron mensajes de pronta recuperación para la leyenda radial y televisiva.

Yamid Amat, cuya trayectoria profesional inició en la década de 1960, es reconocido ampliamente como uno de los pioneros de la radio informativa moderna y la televisión en Colombia.

A lo largo de sus más de seis décadas de carrera periodística, Amat lideró con éxito las salas de redacción de los medios de comunicación más influyentes del territorio nacional, formando y educando a múltiples generaciones de reporteros y comunicadores sociales.

Las autoridades médicas y allegados al periodista permanecen atentos a la evolución de su condición de salud dentro de la unidad de cuidados intensivos.