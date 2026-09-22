ALO Sur inicia construcción: la nueva vía que busca descongestionar la Autopista Sur entre Bogotá y Soacha

Por la Autopista Sur circulan cerca de 90.000 vehículos diariamente y más de 300.000 durante los fines de semana, según la información oficial del proyecto. La meta es reducir los trancones y tiempo que gastan los conductores entrando y saliendo de la capital.

Así será la megaobra que promete transformar la movilidad: ALO Sur en Bogotá inicia construcción

Después de varios años de expectativa, comenzó oficialmente la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO Sur), una nueva conexión vial que busca cambiar los desplazamientos entre Bogotá, Soacha y el sur de Cundinamarca.

El proyecto contempla 24,5 kilómetros de corredor entre Chusacá, en Soacha, y la calle 13, en Bogotá, con una inversión de $1,64 billones y un tiempo estimado de construcción de cuatro años.

Uno de los principales objetivos de la obra es convertirse en una alternativa para el tráfico que actualmente utiliza la Autopista Sur, especialmente los vehículos particulares y de carga. Así lo anunció el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, a través de su cuenta de X.

De acuerdo con la información oficial del proyecto, la ALO Sur busca reducir significativamente los tiempos habituales de desplazamiento para ingresar o salir de Bogotá por el suroccidente. Esta es una proyección asociada a la operación futura del corredor, no un ahorro que ya esté generando la obra.

La infraestructura contará con 34 puentes y dos intersecciones a desnivel. Una estará ubicada en Canoas, Soacha, y permitirá conectar el municipio con el nuevo corredor, mientras que la segunda estará en el sector de la calle 13.

El proyecto también contempla la rehabilitación de seis kilómetros existentes entre Canoas y el límite con Mosquera, además de la construcción de una segunda calzada de 10 kilómetros entre Mosquera y Sibaté.

La ejecución estará dividida en dos etapas. Durante los primeros dos años se priorizarán la intersección de Canoas y la calzada oriental entre Chusacá y la Calle 13. En los dos años siguientes se completará la calzada occidental.

Al finalizar, la ALO Sur tendrá doble calzada con dos carriles por sentido.

La obra también incluye una ciclorruta de 3,2 kilómetros entre la intersección de Canoas y el Parque Arqueológico de Canoas. Allí se proyectan senderos, caminos internos, miradores y módulos de atención para visitantes.

La nueva vía busca conectar de manera más directa sectores de Bogotá con Soacha, Sibaté, Mosquera, Melgar, Girardot y otros puntos del suroccidente de Cundinamarca.

El alcalde de Soacha destacó el inicio de la construcción y señaló que la obra hace parte de un conjunto de proyectos destinados a mejorar la movilidad regional.

La ALO Sur se suma a iniciativas como el Puente Tibanica, el proyecto de cable aéreo, la Fase IV de TransMilenio y el Plan Maestro de Movilidad de la Región Metropolitana