Mosquera tiene un plan imperdible para este sábado, realizará AgroFest 2026 con entrada gratis

El municipio de Mosquera vivirá este sábado, 12 de septiembre, uno de los días más esperados por sus habitantes.

Desde las 8:00 de la mañana, se realizará el AgroFest 2026 con entrada libre, en la jornada reunirá a productores, familias y expertos del sector agrario en un espacio que rinde homenaje a la identidad del campo cundinamarqués.

Los visitantes podrán disfrutar de un mercado campesino, música en vivo, artesanías y una muestra gastronómica que resaltará los sabores tradicionales de Mosquera y de Cundinamarca.

Para la Alcaldía, uno de los principales atractivos de esta edición será la presentación de ejemplares ganaderos: el público podrá apreciar de cerca destacados ejemplares bovinos, caprinos y equinos.

“Con AgroFest queremos que las familias conozcan la fuerza de quienes trabajan la tierra, producen nuestros alimentos, emprenden e innovan para construir el futuro del territorio”, expresó Nelson Parra Laguna, alcalde de Mosquera.