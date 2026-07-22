Video | Conductor borracho atropelló a tres personas en Mosquera y una mujer murió: familia contó lo que sucedió

Un grave accidente de tránsito ocurrido en Mosquera, Cundinamarca, terminó con la muerte de una mujer y dejó a otras dos personas heridas.

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El siniestro ocurrió durante la noche del lunes 20 de julio, cuando un conductor que posteriormente dio positivo por grado dos de alcoholemia arrolló a varias personas que se encontraban cruzando una vía.

La víctima mortal fue identificada como Gloria Rodríguez, de 59 años. La mujer se encontraba junto a familiares cuando fue embestida por un vehículo particular en inmediaciones de la glorieta del Parque Cultural, cerca de la biblioteca municipal.

Según relató Jenny Rodríguez, hermana de Gloria, en diálogo con Blu Radio, el grupo familiar había salido de un establecimiento de comidas y se disponía a cruzar la calle para tomar otro vehículo solicitado a través de una plataforma.

En ese momento, Jenny aseguró que escuchó cómo el conductor aceleró el automóvil antes de impactar a las personas que se encontraban en la vía.

#MOSQUERA. Anoche, 20JUL, se presentó un siniestro vial en inmediaciones a la Biblioteca Municipal. Involucró un automóvil particular y varios peatones que cruzaban la calle, tras el impacto, el conductor habría intentado fugarse, pero la comunidad lo detuvo. Preliminarmente se… pic.twitter.com/uAbcoWlnu9 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 21, 2026

El fuerte choque dejó a varias personas heridas. Gloria fue trasladada al Hospital María Auxiliadora de Mosquera, donde falleció aproximadamente una hora después debido a la gravedad de las lesiones.

“El carro venía lejos. Cuando estábamos cruzando, yo volteé a mirar porque escuché cuando el carro aceleró. Yo lo que hice fue correrme y correr a mi hija, pero, como fue tan rápido, escuché el golpe cuando atropelló a mi hermana, durísimo“, expresó.

Entre los demás afectados se encuentra una persona que permanece bajo observación médica y otra que requiere una intervención quirúrgica debido a una fractura en la rodilla. Inicialmente, las autoridades habían reportado dos personas lesionadas, pero posteriormente se conoció que habría más personas involucradas en el hecho.

“El señor del carro frenó e intentó escapar. En la huida atropelló a mi hijo, se devolvió para volver a escapar y ahí fue donde lo volvió a atropellar en las piernas. Mi sobrino se lanza a ayudarlo y, cuando él se lanza, lo atropella también”.

Conductor habría intentado escapar tras el accidente

Después de arrollar a las víctimas, el conductor habría intentado abandonar el lugar. Sin embargo, perdió el control del vehículo y terminó sobre un separador, lo que permitió que varias personas evitaran que escapara antes de la llegada de las autoridades.

El momento posterior al accidente quedó registrado en videos que circulan en redes sociales. En las imágenes se observa la tensión que se vivió en el lugar y la reacción de los ciudadanos que intentaron detener al hombre.

“Estábamos en una zona residencial. Es muy clara la intención, la sevicia que él tiene. Porque para sí, eso fue sevicia, de cómo hizo, de cómo se devolvía. Ya le dimos poder a un abogado para continuar con el proceso”, puntualizó Rodríguez.

El conductor fue trasladado a un centro asistencial junto con algunos de los heridos. De acuerdo con la información conocida, después del accidente quedó en libertad. Sin embargo, las autoridades ya abrieron una noticia criminal para establecer su responsabilidad en los hechos.

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Además, recibió un comparendo por conducir en estado de embriaguez y el vehículo fue inmovilizado y llevado a los patios.

Las autoridades de Mosquera y Madrid adelantan la búsqueda del conductor para que responda ante la justicia por los hechos. Entre las hipótesis que se analizan está la posible responsabilidad por el delito de homicidio agravado, además de las lesiones ocasionadas a las demás personas que fueron arrolladas.

Mientras avanza la investigación, la familia de Gloria pide que se esclarezca lo ocurrido y que el responsable responda por la muerte de la mujer y por las heridas causadas a las otras víctimas.