La magistrada Cielo Rusinque, del CNE, rechaza participar en el Festival de las Ideas y asegura que se están excluyendo “voces y pensamientos”

Cielo Rusinque, magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) y fiel escudera del expresidente Gustavo Petro, rechazó la invitación del Grupo Prisa para asistir al Festival de las Ideas, tres días de conversaciones sobre el país, que se llevará a cabo en Villa de Leyva, Boyacá.

Rusinque contó en sus redes sociales que el festival busca “reconstruir, repensar y reimaginar el país que viene”, y manifestó oposición a ese enfoque de los diálogos.

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“Al revisar la agenda del evento, no puedo más que lamentar que el evento encierre una profunda contradicción que revela la naturaleza antidemocrática de un espacio en el que quienes están llamados a criticar el poder de turno se convierten en sus aduladores, excluyendo las voces y pensamientos que disienten de la ortodoxia que se quiere imponer desde el nuevo Gobierno”, dijo la magistrada.

En el extenso trino habló del supuesto “desconocimiento” y “violencia simbólica” que se estaría ejerciendo al invitar como panelistas, según ella, solamente a un sector político, relegando la participación como “mero espectador de las ideas a quienes representamos la institucionalidad, pero desde otro sector político al que pertenezco, y que, lejos de ser una minoría, representa a la mayoría de la sociedad civil colombiana”.

También dijo: “En lo personal, no me gustan las farsas ni los mercaderes que construyen fachadas de moralidad para aleccionar. Por eso, me rehúso a participar como florero en una mascarada que no tiene otro fin que legitimar, al calor de los cócteles y de las poses de ilustrados demócratas, la construcción de un proyecto de país en el que no caben el disenso, el pensamiento crítico, el pluralismo real ni la representación de todos los sectores que conforman nuestra nación”.