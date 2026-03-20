Gustavo Petro critica decisión del Consejo de Estado sobre Cielo Rusinque: “Se trata de debilitar mi Gobierno a como dé lugar”

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, quien tuvo que dar un paso al costado en la entidad tras una decisión del Consejo de Estado.

“El Consejo de Estado, como institución, nació en Francia, pero el Consejo de Estado de Colombia considera que no son creíbles los títulos obtenidos en las más prestigiosas universidades de Francia”, aseguró el mandatario.

Petro agregó que el fallo contra Rusinque “insultaría a las instituciones académicas más legítimas del mundo” y que se tomó para que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) “no sea independiente de los vigilados poderosos”.

“Se trata de debilitar mi gobierno a como dé lugar. No importan décadas de estudio comprobado y experiencia como profesora de la Universidad Externado de Colombia”, mencionó el presidente.

Petro criticó la decisión de la Sección Quinta del alto tribunal de este jueves, en la que se determinó anular el nombramiento de la superintendente, pues, según los magistrados, no se habría cumplido el requisito de los diez años de experiencia, dado que solo habría acreditado ocho años, seis meses y 25 días.

Se tuvo en cuenta su experiencia como profesional universitaria en Fusagasugá, Cundinamarca; docente en la universidad del mismo departamento; colaboradora en la elaboración de documentos jurídicos en la firma Gustavo Adolfo Ricaurte; abogada en asesoramiento en Mialots Avocats; abogada de derecho constitucional y directora en el Departamento Administrativo de Prosperidad Social.

Cielo Rusinque sale de la Superintendencia de Industria y Comercio por orden del Consejo de Estado

“No se cumplió con la formación académica, consistente en contar con un título de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del cargo de superintendente de Industria y Comercio”, determinó el Consejo de Estado.

El Consejo de Estado indicó que la experiencia de Rusinque no se pudo validar como relacionada con su labor como docente investigadora en la Universidad Externado de Colombia, por 52 meses y 16 días, en los periodos comprendidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2017, ya que no se acreditaron las labores de investigación que adelantó durante ese lapso.

Cielo Rusinque tendrá que salir de la SIC. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

De otro lado, sobre su calidad de becaria de la Universidad Externado de Colombia, el alto tribunal advirtió que no fue posible certificar la “vinculación laboral” de Rusinque con dicho centro académico.

En las últimas horas, la superintendente se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado. “El fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en París, en una institución internacionalmente reconocida, carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran”, afirmó.