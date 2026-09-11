Gustavo Petro incumplió compromiso con el Senado y no aviso reciente salida del país: en redes publicó fotos del viaje

Una llamativa situación se registró con el expresidente de Gustavo Petro, ya que recientemente volvió a salir del país rumbo a Bélgica. Sin embargo, hasta el momento no ha dado aviso al Senado sobre ese viaje.

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Se trata de un incumplimiento por parte de Petro, quien debía notificar al Legislativo cada vez que saliera del país. Ya que fue una de las condiciones que se desprendió de la votación para otorgar ese tipo de permisos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por SEMANA, a la mesa directiva del Senado hasta la fecha no ha llegado ese aviso por escrito de Petro sobre el viaje a Bélgica.

A través de su cuenta personal de X, Petro ha publicado fotos del viaje: “No me paseo entre cadáveres me paseo entre libros y pensamientos. Bruselas , 11/09/26”.

Y en otro mensaje manifestó el exmandatario: “Así me recibieron en Bruselas, Bélgica”.

El pasado 21 de agosto, Petro sí envió un documento al Senado dando aviso sobre el viaje que realizó a México.

“De la manera más atenta me permito informar que saldré del territorio nacional el día 30 de agosto de 2026 con destino a la Ciudad de México, regresando el día 2 de septiembre de 2026, con motivo de participar en un evento de carácter académico”, se desprendió de la carta al Legislativo.

El expresidente Gustavo Petro envió una carta al Senado para informar que saldrá del país rumbo a México el 30 de agosto y notificó que regresará el 2 de septiembre. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PzNFlJVcTL — Revista Semana (@RevistaSemana) August 21, 2026

En esa ocasión, la misiva fue enviada por Petro al presidente del Senado, Honorio Henríquez, y al secretario general de esa corporación, Diego Alejandro González. Cabe recordar que hace varios días se votó a favor de la autorización solicitada por Gustavo Petro al Congreso para salir del país.

Sobre la discusión de esa petición, la votación en la plenaria del Senado finalizó con 73 votos a favor y 11 en contra para otorgar la autorización. La resolución del Congreso está condicionada al compromiso de Petro de informar previamente el lugar y la fecha de cada desplazamiento, con el fin de garantizar el seguimiento institucional de sus viajes al exterior.

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Finalmente, esa determinación resuelve el trámite establecido para los expresidentes durante los doce meses posteriores a la entrega del cargo. La medida busca mantener el seguimiento de la agenda internacional del exmandatario, quien argumentó que sus viajes obedecen a compromisos de carácter académico fuera del país.