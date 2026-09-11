Enrique Peñalosa reaccionó a la foto entre Petro y Claudia López: a cada uno le hizo un recorderis

El expresidente Gustavo Petro compartió una foto en horas de la mañana del jueves, 10 de septiembre, en la que aparece abrazando y sonriente junto a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La foto tenía el siguiente mensaje: “Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria. La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e incapaz (sic)”.

Gustavo Bolívar comenta la unión de Claudia López y Gustavo Petro: “Con los músicos del Titanic tocando mientras el barco se hunde”

La divulgación de la imagen, que deja al descubierto la nueva cercanía entre Petro y López, quien atacó al expresidente en campaña, generó revuelo político en el país.

Entre los que reaccionaron a la publicación está el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien, a través de X, empezó diciendo: “Qué pareja tan dañina para Bogotá!”.

Luego, Peñalosa le hizo un recorderis a López y al expresidente Petro. “Ella mató la Autopista Longitudinal de Occidente (ALO), la vía más crucial para desembotellar la salida de Bogotá hacia el norte y la entrada desde el norte, con espacio reservado desde hace décadas. La mató con su POT y, para rematarla, sembró miles de árboles en los terrenos que habíamos comprado para la vía (tristemente, Galán no los ha quitado todavía)”, dijo Peñalosa sobre López.

Y agregó: “@petrogustavo y ella hicieron todo para bloquear la construcción de vivienda social al norte de Bogotá, obligando a cientos de miles a irse a vivir en la antigua vía al llano (vía de mínimas especificaciones y sin aceras siquiera, sin posibilidad alguna de tener transporte masivo) a 3000 metros de altura (donde el POT de @ClaudiaLopez sí los envió) y a municipios alrededor de Bogotá a sufrir largas distancias, no tener ni de cerca la infraestructura de parques, campos deportivos, transporte masivo o culturales de Bogotá, y generar altos consumos de energía y calentamiento global”.