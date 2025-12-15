Suscribirse

Jaime Arizabaleta quiere llegar a la Cámara de Representantes “para meter a Petro a la cárcel”

El activista político quiere integrar la Comisión de Acusaciones de esa corporación.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 9:31 p. m.
El activista político Jaime Arizabaleta se lanzará a la Cámara de Representantes.
Jaime Arizabaleta aseguró que quiere llegar a la Cámara de Representantes para entrar a la Comisión de Acusaciones, que está dentro de esa corporación, y llevar al presidente Gustavo Petro a la cárcel.

“Soy Jaime Arizabaleta y quiero llegar a la Cámara de Representantes con el número 113, para estar en la Comisión de Acusaciones y meter a Petro a la cárcel”, afirmó el aspirante al Congreso por el Centro Democrático, en el Valle del Cauca.

Arizabaleta aseguró que “Petro tiene que terminar en una cárcel” y enunció una lista de motivos por los que está convencido de que el jefe de Estado debería estar preso.

En ese catálogo de razones están antecedentes como la infiltración de las guerrillas en el Estado, el escándalo de corrupción en la UNGRD, el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y la compra de los aviones suecos para las Fuerzas Armadas.

“Si me pongo a contar, no termino. Por eso, quiero llegar al Congreso de la República para que ese tipo termine en una cárcel como se merece”, aseveró el candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca

