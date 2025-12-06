Uno de los principales contradictores del Gobierno del presidente Gustavo Petro y artífice de varias de las marchas que se hicieron en el país contra el ejecutivo anunció su candidatura para la Cámara de Representantes.

Se trata del abogado y activista político Jaime Arizabaleta, quien aseguró que presentará su nombre en las urnas para aspirar a la corporación en representación del departamento del Valle del Cauca.

“Mi nombre es Jaime Arizabaleta y seré quien derrote al petrismo en el Valle del Cauca. Me lanzo a la Cámara de Representantes y, con su ayuda, seré el más votado de Colombia”, manifestó el activista en redes sociales.

Arizabaleta, a través de un video, aseguró que esta región del occidente colombiano fue “destruida por el petrismo”, y mencionó el paro “criminal” que bloqueo gran parte de las vías del departamentos en 2021.

“Durante estos años convoqué las marchas más grandes de todo el país, millones de ciudadanos en las calles defendiendo la democracia. Ahora los convoco a la marcha más grande de todas en marzo 2026: a las urnas”, dijo.

Y concluyó: “Estoy listo para derrotar al petrismo, para llegar al Congreso y para devolverle el orgullo a mi tierra”.