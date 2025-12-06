Suscribirse

Confidenciales

Jaime Arizabaleta confirmó su candidatura a la Cámara de Representantes por el Valle: “Estoy listo para derrotar al petrismo”

El abogado y activista político ha sido uno de los máximos contradictores del Gobierno de Gustavo Petro, al que culpa de haber destruido al departamento.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 4:34 p. m.
El activista político Jaime Arizabaleta se lanzará a la Cámara de Representantes.
El activista político Jaime Arizabaleta se lanzará a la Cámara de Representantes. | Foto: @jarizabaletaf/Semana

Uno de los principales contradictores del Gobierno del presidente Gustavo Petro y artífice de varias de las marchas que se hicieron en el país contra el ejecutivo anunció su candidatura para la Cámara de Representantes.

Se trata del abogado y activista político Jaime Arizabaleta, quien aseguró que presentará su nombre en las urnas para aspirar a la corporación en representación del departamento del Valle del Cauca.

Mi nombre es Jaime Arizabaleta y seré quien derrote al petrismo en el Valle del Cauca. Me lanzo a la Cámara de Representantes y, con su ayuda, seré el más votado de Colombia”, manifestó el activista en redes sociales.

Arizabaleta, a través de un video, aseguró que esta región del occidente colombiano fue “destruida por el petrismo”, y mencionó el paro “criminal” que bloqueo gran parte de las vías del departamentos en 2021.

Durante estos años convoqué las marchas más grandes de todo el país, millones de ciudadanos en las calles defendiendo la democracia. Ahora los convoco a la marcha más grande de todas en marzo 2026: a las urnas”, dijo.

Y concluyó: “Estoy listo para derrotar al petrismo, para llegar al Congreso y para devolverle el orgullo a mi tierra”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Volcán Puracé en alerta: SGC confirma seis emisiones de ceniza en un día y columnas de más de 700 metros

2. Malas noticias para Luis Díaz en medio de la goleada al Stuttgart: Kompany, obligado a tomar decisiones

3. Expresidentes y Gobierno Petro reaccionan a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora, negociador con las Farc en Cuba

4. Cámaras captan un carro de alta gama salir volando sobre dos vehículos e impactar en el suelo: las impactantes imágenes

5. Disidencias de Mordisco ejecutan violento ataque contra la Estación de Policía de Tesalia, en Huila

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jaime ArizabaletaCámara de Representantes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.