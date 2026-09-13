Abelardo De La Espriella respalda estrategia Buena Esa, con la que presos avanzan en su proceso de resocialización en Barranquilla

El presidente Abelardo De La Espriella dio un espaldarazo a la estrategia Buena Esa, con la que el Inpec avanza en la resocialización de los presos del país.

“La justicia restaurativa y el orden institucional deben avanzar con el mismo rigor. En Barranquilla se realizó una jornada de trabajo comunitario en la que personas privadas de la libertad participaron en labores de ornato, limpieza y recuperación de espacios públicos al servicio de la ciudadanía. Este es el principio que debe orientar nuestro sistema penitenciario: la condena se cumple con disciplina y rigor, pero la resocialización también se construye con trabajo, responsabilidad y servicio a la comunidad”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

“Detrás de los muros, quien demuestre una voluntad genuina de reinsertarse en la legalidad encontrará oportunidades reales para reconstruir su camino y aportar a la sociedad. La ley se cumple con firmeza. Y quien asuma con hechos el compromiso de cambiar encontrará en el Estado herramientas para volver a empezar con dignidad”, añadió.