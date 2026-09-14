Cambio de nombre en sala principal del Ministerio de Hacienda: Un ministro modificó el nombre y el otro lo volvió a poner

Al ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo De La Espriella, al parecer, no le gustó la decisión que tomó su antecesor, Germán Ávila, de cambiar el nombre de la sala principal de la entidad, ubicada en el centro de Bogotá, y decidió también aplicar el borrador.

La sala en la que los ministros pasan buena parte de su tiempo y es referente en la sede de la cartera de Hacienda, fue bautizada como Roberto Hunguito Bonnet, en homenaje póstumo al economista que murió en 2020. El hecho se produjo en el gobierno de Iván Duque, en 2021, pero luego, con la llegada de un nuevo gobierno, y la decisión de Germán Ávila, el cuarto de los ministros de Hacienda de Gustavo Petro, se procedió al cambio.

Ávila prefirió que la sala tomara el nombre de Antonio García Nossa, pero una vez llegó al Ministerio Miguel Gómez Martínez, echó reversa.

¿Quiénes eran los economistas que hacen parte del homenaje y del cambio en la sala principal del Ministerio de Hacienda?.

Hunguito fue un economista bogotano, formado en la Universidad de los Andes y doctorado en la Universidad de Princeton, tras haber realizado estudios en el London School of Economics and Political Science y la Universidad de Bruselas.

Fue ministro de Hacienda en dos oportunidades (1984-1985 y 2002-2003).

Hunguito ocupó además otras múltiples posiciones, desde embajador en Francia y otras naciones, hasta directivo gremial y director ejecutivo alterno en el FMI.

García Nossa, entretanto, fue un economista, historiador y político socialista, graduado en la Universidad del Cauca. Se dedicó a la organización y actividades de los consejos y ligas de indios Nasa Misak y otros pueblos indígenas del departamento.