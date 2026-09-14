Horóscopo de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026: estas son las predicciones y advertencias según Nana Calistar

La astrología tiene cada vez más seguidores en el mundo digital, y entre quienes se han ganado un lugar está Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana. Su estilo directo, sin rodeos y bastante particular para hablar sobre cambios, advertencias y situaciones del día a día la ha hecho destacar frente a otras figuras del mismo ámbito.
Este lunes 7 de septiembre, Nana Calistar compartió sus vaticinios para cada una de las casas astrales. De esta manera, sus seguidores pueden consultar las predicciones como una guía o una referencia sobre lo que podría traerles la jornada.
Horóscopo de hoy lunes, 14 de septiembre de 2026
- Aries
“Cuida más tu salud y deja de pensar que porque hoy no te duele nada puedes seguir tratando el cuerpo como terreno baldío. Si presentas molestias en la zona de los riñones, cambios al orinar o dolor persistente, no te diagnostiques tú solo ni con la comadre: busca atención médica”.
- Tauro
“Aprende de una buena vez a cerrar ciclos y, sobre todo, a hablar cuando algo no te gusta. Tienes la mala costumbre de guardarte ciertas molestias para evitar problemas y después, cuando ya traes el costal hasta el hocico, explotas por cualquier chingadera. Si algo te incomoda, dilo en el momento y busca acuerdos. Nadie tiene obligación de adivinar qué traes atravesado”.
- Géminis
“Es momento de poner las cartas sobre la mesa y preguntarte qué chingados quieres realmente para tu vida. Has perdido demasiado tiempo preocupándote por situaciones que ni siquiera dependen de ti, imaginando problemas que todavía no suceden y tratando de entender comportamientos ajenos cuando deberías estar concentrándote en los tuyos”.
- Cáncer
“Es posible que cierta tristeza te pegue porque una persona que quieres mucho comenzará a tomar distancia o simplemente la relación entre ustedes ya no se sentirá como antes. No corras detrás ni empieces a preguntarte qué hiciste mal. Esa persona necesita vivir ciertas situaciones para darse cuenta del lugar que ocupabas en su vida y, cuando menos lo esperes, podría regresar con la cola entre las chingadas patas buscando nuevamente tu atención”.
- Leo
“Una amistad tiene ciertos interés sentimental en ti desde hace tiempo, pero no encuentra la manera de acercarse porque teme ser rechazada o terminar haciendo el ridículo. Tú podrías comenzar a notar señales bastante evidentes: mensajes con cualquier pretexto, miradas diferentes, atención excesiva o esas preguntitas que parecen inocentes pero traen más investigación que entrevista del SAT”.
- Virgo
“La vida te va a colocar donde mereces, pero deja de comer ansias queriendo que todo suceda cuando a ti se te pega la gana. Hay cosas que todavía necesitan acomodarse y personas que tendrán que mostrar su verdadera cara antes de que puedas dar ciertas pasos. Tu desesperación por tener respuestas podría llevarte a tomar decisiones apresuradas”.
- Libra
“Ten mucho cuidado con una amistad que anda demasiado cerca de ti, porque podría convertirse en motivo de problemas sentimentales. Tal vez esa persona se toma confianzas que nadie le dio, hace comentarios con doble intención o comienza a meter cucharota donde ni caldo le sirvieron”.
- Escorpio
“Deja de permitir que comentarios ajenos terminen decidiendo lo que haces con tu vida. Últimamente podrías estar escuchando demasiadas opiniones de gente que ni siquiera tiene resuelto su propio mugrero y todavía quiere venir a organizarte el tuyo. Hazle más caso a tu sexto sentido, porque cuando algo no te cuadra desde el principio, tarde o temprano descubres dónde estaba el detalle”.
- Sagitario
“Viene una separación bastante perra con una amistad que en algún momento consideraste importante. No necesariamente habrá gritos, sombrerazos y jalones de greña; podría tratarse simplemente de un alejamiento que comenzará después de una diferencia, un comentario fuera de lugar o porque finalmente alguno de los dos se cansará de cargar una amistad que ya no funciona igual”.
- Capricornio
“Tu familia necesitará un poquito más de ti, y no precisamente dinero ni que les resuelvas la existencia, sino tiempo, atención y presencia. Has estado tan metido o metida en pendientes, responsabilidades y cuestiones que según tú son urgentes, que podrías estar dejando para después a personas que realmente importan”.
- Acuario
“Ya no tengas miedo de ir detrás de lo que quieres, porque mientras sigas esperando sentirte completamente seguro o segura, alguien más podría terminar aprovechando las oportunidades que tú dejaste pasar. Tu ambición, bien utilizada, será una de tus mejores herramientas en esta etapa”.
- Piscis
“Es momento de que dejes de hacerte chiquito o chiquita frente a los problemas y empieces a reconocer de una buena vez todo lo que eres capaz de conseguir. Has pasado demasiado tiempo dudando de ti, esperando señales y preguntándote si podrás lograr ciertas cosas, cuando lo que verdaderamente necesitas es dejar de pensarlo tanto y comenzar a actuar”.