Ejército chatarrizará más de 120 blindados cascabel tras 40 años de servicio

Fuentes del Ejército le confirmaron a SEMANA que, tras completarse tres años sin darle uso a los blindados cascabel del Ejército, se tomó la decisión de chatarrizar más de 120 de estos vehículos.

Según las fuentes, los blindados ya cumplieron 40 años de servicio y ponerlos en operación generaría costos muy altos para la fuerza pública.

El Ejército sacará definitivamente de funcionamiento más de 100 vehículos blindados. Foto: Jorge Orozco

Por esta razón, se ordenó mediante licitación pública buscar un contratista que realice el proceso de desmilitarización, es decir, chatarrización de los vehículos militares.

Con la desintegración de los blindados, indicaron las fuentes, se buscará que el contratista le pague al Ejército por el acero que genere la desintegración de los vehículos militares.

Por el momento, indicaron las fuentes, aún no se tiene contemplado qué vehículos reemplazarían los cascabel, sin embargo, señalaron que se analizan modelos para sustituirlos, pero que primero se debe completar la desmilitarización de los actuales.