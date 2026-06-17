Familias de militares fallecidos en accidente del avión Hércules en Putumayo recibieron una buena noticia

El sueño de varios de los militares que murieron en la tragedia del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo era conseguir un techo propio para sus familias.

Infortunadamente, el siniestro les impidió cumplirlo como lo habían planeado. Sin embargo, tras lograr una alianza con el sector privado, Caja Honor confirmó que 56 familias tendrán vivienda propia.

Un video es pieza clave en la investigación del accidente del avión Hércules en Putumayo. Foto: API

Caja Honor estableció que 56 familias de los fallecidos no contaban con vivienda propia, por lo que fueron incluidas en un listado para hacer realidad el sueño que varios de los uniformados de la fuerza pública tenían.

“Cincuenta y una familias serán atendidas a través del Fondo de Solidaridad administrado por Caja Honor y las cinco restantes mediante una articulación con la Corporación Matamoros y aliados estratégicos del sector privado”, indicó Caja Honor.

El anuncio se hizo durante la celebración del aniversario número 79 de la fundación de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, Caja Honor.

Para la entidad, esto “representa uno de los mayores esfuerzos de solidaridad y articulación institucional realizados en favor de las familias de la Fuerza Pública en los últimos años: las 56 familias de los uniformados fallecidos en el accidente aéreo ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que no contaban con vivienda propia, accederán a una solución habitacional”.