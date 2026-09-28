Un escándalo sacude a la Fuerza Aérea por cuenta del satélite Fasact2, que se habría desintegrado hace aproximadamente un año sin que la entidad informara al país sobre dicha situación.

La situación del Fasact2 tomó relevancia dentro de la comunidad científica del país, que denunció que, tras no contar con el satélite, Colombia tuvo una mayor demora en la capacidad de respuesta en la tragedia del terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con Mara Valentina Ángel, investigadora espacial de la Universidad Nacional, de haber contado con las imágenes del satélite de la Fuerza Aérea, se hubiera podido conocer más rápido las áreas afectadas por el terremoto.

Ángel indicó que el país tuvo que acudir 36 horas después a una agencia extranjera para obtener imágenes satelitales de las zonas afectadas por el sismo.

Es de anotar que la página web donde la Fuerza Aérea debe entregar información del Fasact2 se encuentra caída y su mensaje es que el sitio está en mantenimiento.

En su momento, en el 2023, la Fuerza Aérea marcó como un hito para la historia de esa entidad y para el país el envío del satélite al espacio exterior.

Hoy, casi tres años después de puesta en órbita del Fasact2, el país no conoce los resultados de la misión.

Sobre el terremoto, como es de público conocimiento, Cali, Pereira, Chocó y Buenaventura fueron las regiones más afectadas, dejando más de 300 muertos, decenas de heridos y miles de viviendas afectadas.

El 10 de agosto del 2026 Colombia vivió el terremoto más grave de los últimos años. Foto: AFP

SEMANA consultó a la Fuerza Aérea para obtener una respuesta sobre la situación del Fasact2, pero no obtuvo respuesta.