Así fue el operativo que permitió capturar a alias Murdoc, señalado de atentados del ELN en Cesar

En una acción de inteligencia coordinada, el Ejército y la Policía lograron un duro golpe contra las redes explosivistas del ELN, al capturar a alias Murdoc, quien sería el responsable de varios atentados contra la fuerza pública usando drones con explosivos.
Dentro de la acción más reciente, las autoridades le endilgan el atentado contra la estación de Policía en Aguachica, Cesar, que generó pánico entre la población civil.
Así fueron los operativos contra alias Murdoc, presunto explosivista del ELN, y varios de sus secuaces. El Ejército y la Policía ejecutaron las acciones. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/zDsu0qeNt6— Revista Semana (@RevistaSemana) September 29, 2026
Según las autoridades militares y de Policía, Murdoc y los otros seis capturados serían los presuntos integrantes de las redes del ELN que también se encargaban del hurto de hidrocarburos.
El golpe, según las autoridades, fue contra la estructura Camilo Torres, del ELN. En el operativo se incautaron 411 elementos, entre armas de fuego, granadas, munición, explosivos, cordón detonante, banderas del ELN, entre otros elementos.
“Golpeamos la red logística que convierte el combustible robado en recursos para el narcoterrorismo. Los capturados serán puestos a disposición de las autoridades competentes”, dijo por su parte el presidente Abelardo De La Espriella, al destacar el resultado de la fuerza pública.
Además, indicó que “entre los capturados está alias Murdoc, explosivista que participó en el reciente ataque al comando de Policía de Aguachica y en acciones contra unidades del Ejército”.
Las autoridades han realizado una ofensiva en contra de las redes criminales de alto impacto como el ELN. En el Cesar, los grupos venían, según las autoridades, cometiendo secuestros, extorsiones y homicidios, con el fin de generar terrorismo contra la población civil.
Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.