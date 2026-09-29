Construcción de baños públicos en el Tolima terminó en escándalo de corrupción: la Fiscalía capturó al alcalde, exalcalde y un contratista

Una promesa de dos alcaldes en el municipio de Ataco, en el departamento de Tolima, incluía la construcción de unos baños públicos que salieron más caros que dotar de computadores o mejorar la infraestructura de la escuela municipal; aun así, los contrataron.

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Fueron más de 21.550 millones de pesos de recursos de regalías que el actual alcalde, su antecesor y un contratista lograron financiar a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), acceder a recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y suscribir los contratos cuestionados entre junio y agosto de 2022.

“Como parte de la priorización hecha por la Fiscalía General de la Nación de los casos de posible corrupción que involucran recursos del Sistema General de Regalías (SGR), fueron recopilados elementos materiales probatorios que dan cuenta de la participación de funcionarios, exfuncionarios y contratistas en el desvío de dineros que debían destinarse a cubrir necesidades básicas de las comunidades en Tolima”, señaló la Fiscalía.

La investigación permitió establecer la responsabilidad que tendrían el mandatario, quien sucedió, y el contratista que firmó el contrato en las irregularidades detectadas y que llevaron a la captura de los tres.

Alcalde, exalcalde y contratista de Ataco, Tolima, capturados por corrupción. Foto: Suministrada (API)

“En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción obtuvo órdenes de captura contra el alcalde y exalcalde de Ataco (Tolima) y un contratista. Servidores de la Dijín de la Policía Nacional hicieron efectivas las detenciones en procedimientos realizados en Ataco y Florencia (Caquetá)”, explicó la Fiscalía.

Los baños que se tenían en el proyecto y por los que se pagó semejante cantidad de dinero aún no están en funcionamiento. La comunidad se quedó esperando la promesa de los alcaldes, que incluso se sobrepuso a necesidades más urgentes para el municipio, pero que terminó en el millonario contrato sin completar.

“La Fiscalía presentará a los tres capturados ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, les imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado”, señaló el ente acusador.

Alcalde, exalcalde y contratista de Ataco, Tolima, capturados por corrupción. Foto: Suministrada (API)

Advirtió la Fiscalía que el Grupo de Tareas Especiales, creado para investigar hechos de corrupción que comprometan recursos de regalías, avanza en la desarticulación de los diferentes entramados delictivos que se han apoderado de la contratación.