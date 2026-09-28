Alias El Pollo sería uno de los cerebros de los ataques de drones con explosivos en el Catatumbo

Un duro golpe contra las disidencias de las Farc de alias Calarcá propinó la fuerza pública en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

La noticia la comunicó el presidente Abelardo De La Espriella, quien reveló detalles de la captura de alias El Pollo, quien sería un peligroso delincuente de las disidencias. Según la investigación, el detenido estaría involucrado en el homicidio de la menor de edad Mónica Beltrán.

Las Fuerzas Militares indicaron que “en el marco de las tareas de acción ofensiva se logró la captura en el área urbana de Tibú, Norte de Santander, de alias el Pollo, señalado de ser cabecilla de comisión de la Subestructura Jorge Suárez Briceño, del GAO-r Estructura 33″.

Agregaron que “además se incautó una pistola 9 milímetros con su proveedor y munición para la misma”.

Presidente celebra operativo que llevó a la captura de presunto implicado en asesinato de Mónica Foto: X Abelardo De La Espriella

Para el Ejército, “alias el Pollo llevaría más de cuatro años en las filas de esta estructura armada y debido a sus acciones, escaló rápidamente dentro de la estructura terrorista, hasta llegar a ser el encargado de adelantar acciones de intimidación y desplazamiento forzado contra habitantes de la región, en medio de las confrontaciones que esta estructura sostiene con el GAO ELN”.

Así mismo, indicó la autoridad militar que “estaría relacionado con acciones armadas mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil, así como con la retención de habitantes de los corregimientos de Pacheli y Versalles, jurisdicción de Tibú”.