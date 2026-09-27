Abelardo De La Espriella va por Iván Márquez tras baja de alias Robinson, señalado por crimen de Miguel Uribe: “Vamos por el jefe”

Una operación conjunta de la Fuerza Pública terminó con la muerte de Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias Robinson Gutiérrez, señalado cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.
El operativo se desarrolló en zona rural de Tello, Huila, con participación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea. En medio de las acciones también fueron capturados otros tres presuntos integrantes de la estructura armada.
De acuerdo con las autoridades, Robinson Gutiérrez era uno de los hombres de confianza de los altos mandos de la Segunda Marquetalia y tenía influencia sobre el componente financiero de la organización en Huila y Caquetá.
¡A todo criminal le llega su hora! Cayó alias ‘Robinson Gutiérrez’, cabecilla político y financiero de la estructura ‘Teófilo Forero’, de la Segunda Marquetalia. Este terrorista es señalado de participar en el magnicidio del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.— Mindefensa (@mindefensa) September 27, 2026
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Además, las autoridades lo señalaban de estar relacionado con la financiación del asesinato de Miguel Uribe Turbay. También era investigado por extorsiones y amenazas a campesinos, reclutamiento de menores y acciones contra la población civil y la Fuerza Pública.
Tras conocerse el resultado de la operación, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció de nuevo por medio de su cuenta oficial de X. Esta vez envió un mensaje directamente relacionado con el crimen de Miguel Uribe Turbay y con el máximo jefe de la Segunda Marquetalia.
“Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay. Este es el resultado de la operación en Tello, Huila: alias Robinson Gutiérrez dado de baja, tres capturados y armamento incautado”, afirmó el mandatario.
De La Espriella fue más allá y puso en la mira a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia.
“Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez”, sentenció el presidente.
Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay. Este es el resultado de la operación en Tello, Huila: alias “Robinson Gutiérrez” dado de baja, tres capturados y armamento incautado.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026
Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez
¡Firme por la Patria!
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De La Espriella ya había hablado del vínculo con el crimen de Miguel Uribe Turbay
Horas antes, cuando se conocieron los primeros resultados del operativo, el mandatario había señalado que alias Robinson Gutiérrez estaba implicado en el asesinato del dirigente político y aseguró que continuará exigiendo que se sepa la verdad.
“No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen”, manifestó De La Espriella.
Las Fuerzas Militares indicaron, por su parte, que la operación representa una afectación al componente financiero y a la capacidad criminal de la estructura Teófilo Forero Castro en Huila y Caquetá.
¡Importante resultado!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026
Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alias “Robinson Gutiérrez”, cabecilla político y financiero de la estructura… pic.twitter.com/17Huz6PHeq
Alias Robinson Gutiérrez era considerado mano derecha de Iván Márquez dentro de la Segunda Marquetalia. Las autoridades también lo vinculaban con varios hechos criminales cometidos durante su trayectoria en las antiguas Farc.
Ahora, De La Espriella dejó claro que las operaciones contra esa estructura continuarán y dirigió públicamente su advertencia hacia su máximo jefe: Iván Márquez.