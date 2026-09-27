Abelardo De La Espriella va por Iván Márquez tras baja de alias Robinson, señalado por crimen de Miguel Uribe: “Vamos por el jefe”

Una operación conjunta de la Fuerza Pública terminó con la muerte de Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias Robinson Gutiérrez, señalado cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.

“De La Espriella, pare bolas”: Salud Hernández cuestiona millonario malecón en Quibdó y advierte sobre las necesidades de la ciudad

El operativo se desarrolló en zona rural de Tello, Huila, con participación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea. En medio de las acciones también fueron capturados otros tres presuntos integrantes de la estructura armada.

De acuerdo con las autoridades, Robinson Gutiérrez era uno de los hombres de confianza de los altos mandos de la Segunda Marquetalia y tenía influencia sobre el componente financiero de la organización en Huila y Caquetá.

Además, las autoridades lo señalaban de estar relacionado con la financiación del asesinato de Miguel Uribe Turbay. También era investigado por extorsiones y amenazas a campesinos, reclutamiento de menores y acciones contra la población civil y la Fuerza Pública.

Tras conocerse el resultado de la operación, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció de nuevo por medio de su cuenta oficial de X. Esta vez envió un mensaje directamente relacionado con el crimen de Miguel Uribe Turbay y con el máximo jefe de la Segunda Marquetalia.

“Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay. Este es el resultado de la operación en Tello, Huila: alias Robinson Gutiérrez dado de baja, tres capturados y armamento incautado”, afirmó el mandatario.

De La Espriella fue más allá y puso en la mira a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia.

“Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez”, sentenció el presidente.

Gobierno confirmó detención de la esposa y la hija de alias Fito en Santander, requeridas por las autoridades ecuatorianas por lavado de activos

De La Espriella ya había hablado del vínculo con el crimen de Miguel Uribe Turbay

Horas antes, cuando se conocieron los primeros resultados del operativo, el mandatario había señalado que alias Robinson Gutiérrez estaba implicado en el asesinato del dirigente político y aseguró que continuará exigiendo que se sepa la verdad.

“No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen”, manifestó De La Espriella.

Las Fuerzas Militares indicaron, por su parte, que la operación representa una afectación al componente financiero y a la capacidad criminal de la estructura Teófilo Forero Castro en Huila y Caquetá.

Alias Robinson Gutiérrez era considerado mano derecha de Iván Márquez dentro de la Segunda Marquetalia. Las autoridades también lo vinculaban con varios hechos criminales cometidos durante su trayectoria en las antiguas Farc.

Ahora, De La Espriella dejó claro que las operaciones contra esa estructura continuarán y dirigió públicamente su advertencia hacia su máximo jefe: Iván Márquez.