“De La Espriella, pare bolas”: Salud Hernández cuestiona millonario malecón en Quibdó y advierte sobre las necesidades de la ciudad

Quibdó busca impulsar su desarrollo económico y turístico con una nueva intervención sobre el río Atrato. Se trata del denominado Malecón Espejo, un proyecto cuya financiación está garantizada y que contempla una inversión cercana a los 45.000 millones de pesos.

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Salud Hernández-Mora viajó hasta la capital del Chocó y recorrió el sector donde se proyecta la construcción para conocer las condiciones de la zona y escuchar directamente a sus habitantes. Aunque encontró respaldo a la iniciativa, también recogió preocupaciones frente a otras necesidades que, según la comunidad, deberían ser atendidas.

“Antes de pensar en gastar 45.000 millones en esa obra, la gente te dice que deberían priorizar en solucionar los problemas que les angustian todos los días, como la falta de energía, las malas comunicaciones, el que no haya agua potable, nada de alcantarillas. Y las basuras”, afirmó Hernández-Mora.

Salud Hernández recorrió la zona donde se construiría el malecón

Para llegar al lugar, la periodista cruzó el río Atrato en una embarcación. Allí explicó que el denominado Malecón Espejo no estaría frente al centro de la ciudad y al malecón existente, sino en un sector de viviendas humildes.

“Como es normal, los habitantes de este lado del río están encantados con la idea de un malecón”, señaló Hernández-Mora durante el recorrido.

Sin embargo, la periodista mostró las condiciones que rodean actualmente la zona y advirtió que la construcción, en su opinión, debería estar acompañada de otras intervenciones.

“Pero aquí no hay recogida de basuras, no hay alcantarillado, todo va al río Atrato. No hay agua potable. Tendría que haber un programa de mejoramiento de viviendas y de reubicación. Es decir, esto no es solamente un malecón”, aseguró.

La periodista mostró las condiciones reales que rodean actualmente la zona. Foto: YouTube Semana

Hernández-Mora también resaltó una de las preocupaciones que existen alrededor de este tipo de inversiones en la región: que los recursos sean ejecutados sin que las obras terminen representando una transformación integral para las comunidades.

“¿Lo van a hacer? ¿Van a hacerlo de verdad? ¿O van a quedar como tantas veces que se gastan una plata en algo para una foto y lo demás se lo embolsillan? El malecón espejo que anunciaron De La Espriella y la gobernadora Córdoba en Quibdó no tiene sentido”, cuestionó.

Los habitantes de Quibdó también hablaron

Durante el recorrido, varios ciudadanos compartieron sus opiniones sobre el proyecto. Uno de ellos, Gilmar Andrés Palomeque, quien consideró que la iniciativa podría beneficiar al turismo, pero insistió en que antes existen problemas básicos que necesitan soluciones que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo.

“El Malecón Espejo me parece que es una idea positiva. Es una idea que puede impulsar el turismo de cierto modo, pero también debemos mirar otras problemáticas que ya tenemos, como lo vienen siendo los servicios básicos”, expresó.

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Los apagones fueron una de las principales preocupaciones mencionadas. Según los testimonios recogidos, las interrupciones del servicio afectan la vida cotidiana y también golpean a comerciantes que necesitan mantener la cadena de frío de sus productos.

“¿Cómo va a ser el servicio de turismo que vamos a ofrecer si no tenemos las otras cosas básicas? Constantemente estamos en apagones”, cuestionó uno de los habitantes.

La situación del río Atrato también ocupó parte del recorrido. Hernández-Mora habló de los efectos de la minería ilegal, la disposición de basuras y los vertimientos que terminan llegando a sus aguas. Habitantes consultados señalaron que recuperar el río también sería fundamental para convertirlo en un verdadero atractivo turístico.

La periodista mencionó, además, otras necesidades de Quibdó, como contar con un puerto adecuado para el transporte fluvial y atender la situación del Hospital San Francisco de Asís.

Al finalizar su recorrido, Hernández-Mora destacó el potencial que tiene el departamento y pidió que las inversiones estén acompañadas de soluciones a los problemas estructurales que siguen afectando a sus habitantes.

“Chocó es una joya, merece un futuro mejor”, concluyó.