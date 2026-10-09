Cayeron más de 2,5 toneladas de cocaína en el río Meta tras ofensiva conjunta de la Fuerza Pública

En el marco de las operaciones interinstitucionales desplegadas en la región de la Orinoquía colombiana, el Ministerio de Defensa confirmó la incautación de 1.042 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de La Primavera, en el departamento del Vichada.

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Este importante operativo militar se suma a una serie de acciones sostenidas de control fluvial que, en menos de dos semanas, ha permitido decomisar más de 2,5 toneladas de sustancias ilícitas a lo largo del estratégico corredor del río Meta.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por la cartera de Defensa, la interdicción de las autoridades impidió de manera efectiva que más de 2,5 millones de dosis del alucinógeno circularan en el mercado internacional y en las calles.

La acción conjunta requirió un despliegue coordinado entre unidades de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logrando cerrar el paso a una de las rutas fluviales más empleadas por las redes criminales para el transporte masivo de cargamentos hacia la frontera este del país.

Impacto financiero en las redes ilegales y la estrategia Patria Milagro

El balance consolidado presentado por la Fuerza Pública destaca un impacto contundente en la infraestructura económica de los grupos armados al margen de la ley.

Que no quepa duda: seguiremos atacando con todas nuestras capacidades el narcoterrorismo en Colombia. En La Primavera, Vichada, incautamos 1.042 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una operación conjunta que, en menos de 15 días, completa más de 2,5 toneladas de droga decomisadas en el río Meta. Con este resultado, evitamos que más de 2,5 millones de dosis lleguen a las calles y afectamos las finanzas criminales en más de 56 millones de dólares. En esta acción participaron la @ArmadaColombia, el @COL_EJERCITO, la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol. Mantenemos firme nuestro compromiso de combatir el narcotráfico, cerrarles el paso a las estructuras criminales y proteger la Patria Milagro. — Mindefensa (@mindefensa) October 9, 2026

Se calcula oficialmente que el valor del cargamento incautado supera los 56 millones de dólares en pérdidas directas para las finanzas del narcotráfico, reduciendo sensiblemente la capacidad logística y operativa de las organizaciones ilegales que delinquen en los Llanos Orientales.

A través de sus canales institucionales, la alta dirección del sector defensa ratificó su determinación de mantener la presión operativa en todos los territorios nacionales.

“Que no quepa duda: seguiremos atacando con todas nuestras capacidades el narcoterrorismo en Colombia”, enfatizó el Ministerio, enmarcando este resultado dentro del compromiso de seguridad nacional orientado a neutralizar las estructuras delictivas y respaldar el desarrollo de la estrategia Patria Milagro.