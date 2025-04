La Rolita sí hace la diferencia en Bogotá y nivela la cancha con los operadores privados

Cuando el alcalde Carlos Fernando Galán me entrevistó para ser gerente de TransMilenio me preguntó: ¿qué opinas de La Rolita? Y mi respuesta fue: sé que era indispensable su creación, pero quisiera conocer con detalles sus resultados en operación. Y esa fue mi tarea cuando volví al Distrito, entender cómo se había estructurado la empresa y cómo era su desempeño integral, porque sobre la justificación de crearla no tenía dudas. Siendo subgerente Económica de TransMilenio en 2019 viví en carne propia las 5 licitaciones desiertas para contratar la operación de Perdomo que llevaron a la ciudad a buscar otro tipo de solución que no dependiera de las empresas operadoras privadas.