Conozca los secretos jamás contados de Sergio Barbosa, el hombre que convirtió la televisión en una pasarela

Sergio Barbosa fue el hombre que convirtió la televisión en pasarela y a las presentadoras en estrellas. Pero para entender su mirada hay que volver a su origen: su abuela Ana Veronia, pianista de ojos verdes, elegante y admirada, casada con Marco Antonio Barbosa, el abogado que defendió al Estado en el caso de las minas de Chivor.

Cada triunfo de Marco Antonio se traducía en un regalo para Ana. Uno de esos obsequios fue un collar de perlas que, años después, se volvió metáfora de vida para su nieto. Durante un viaje a Nueva York, en la época de Breakfast at Tiffany’s, las perlas fueron cambiadas por unas falsas sin que ella lo supiera. Y cuando Ana murió nadie las quiso. Sergio, sin embargo, las rescató, las restauró y las convirtió en un tesoro. Así fue como entendió su misión: transformar lo común en algo extraordinario.

Sergio Barbosa, periodista y presentador de entretenimiento. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Con esa lección entró a QAP, donde Gabriel García Márquez le enseñó que las noticias no se transmiten, se cuentan. Luego llegó a RCN. En La Noche creó un nuevo lenguaje para el entretenimiento y Daniel Coronell le confió la sección que lo haría leyenda.

La primera fue Catalina Aristizábal. No le parecía especial hasta que decidió arriesgarse: puso una pasarela dentro del noticiero, un video beam y una chaise longue. Lo llamaron loco, pero logró más de 30 puntos de rating. Catalina, que iba a ser suplente, se convirtió en la primera gran estrella.

ANDREA SERNA, lanzamiento programación CARACOL | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Con Andrea Serna quiso mostrar fuerza y autenticidad. Le creó la sección ‘Andrea al extremo’, en la que montaba a caballo o saltaba en parapente. Era el reverso de la elegancia de Catalina, pero el público la amó. Años después, la vida cambió los papeles: Andrea se convirtió en la gran dama de la televisión. “La constancia vence lo que la dicha no alcanza”, dijo Sergio.

Con Protagonistas de novela descubrió a Cristina Hurtado y Catalina Gómez. De Cristina lo cautivó su energía y su historia: venía del barrio Machado en Medellín, era futbolera y auténtica. Sergio la volvió rubia, la vistió con jeans y camiseta blanca y la convirtió en ícono.

Catalina Gómez, en cambio, representaba la belleza clásica. “El mejor cuerpo que ha pasado por la televisión”, aseguró sin titubear.

Isabel Sofia Cabrales, ex presentadora y esposa de Tomas Uribe . | Foto: Camara Lucida

También recuerda a Isabel Sofía Cabrales, la primera cuota costeña del programa. Su carrera prometía brillo, hasta que el amor con Tomás Uribe cambió su rumbo. “Era profesional y encantadora, pero el matrimonio la alejó del estrellato”, aseguró.

Con la llegada de la era digital organizó el primer casting por internet para reemplazarla. El público eligió a Lina Polanía, huilense, negociante nata y amante del bambuco. Fue la presentadora que más tiempo duró en Estilo RCN.

Julieta Piñeres, presentadora y modelo | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Julieta Piñeres llegó con una carta escrita a mano que dejó en la puerta de su casa, pidiendo una oportunidad. Su elegancia la convirtió en la heredera natural de Andrea Serna, pero su brillo incomodó a algunos, lo que desencadenó su salida de la pantalla.

Mientras tanto, Laura Tobón insistía desde las pasarelas, buscando su lugar. “Tenía que encontrar su imagen para televisión y lo logró”, afirmó Sergio.

De Jéssica Cediel admite que fue una imposición. Odiaba las órdenes, pero ella lo conquistó con carisma y talento. En poco tiempo se convirtió en una de las presentadoras más queridas del país.

Con Sara Uribe la historia fue distinta: la descubrió en Protagonistas y la llevó a su programa con todo su respaldo. Sin embargo, por decisiones internas del canal, ella trabajó un tiempo en Estilo RCN sin recibir pago, una situación que consideró injusta. “Esa niña lo hacía todo por amor al medio”, recordó.

Laura Tobón, presentadora y modelo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

A Daniela Álvarez la bautizó ‘Miss Universo’ desde el primer día y también ‘Daniela Barbosa’, por lo mandona que era en el set. Su perfeccionismo y compromiso la llevaron a abrir un desfile de L’Oréal en París.

Macry Vélez, en cambio, vivió una historia similar a la de Julieta: su elegancia incomodó, pero su salida la hizo libre.

El casting más difícil fue el de Zahira Benavides, una imposición sin el “Factor X”. Y aunque muchos creen que el secreto del éxito es la perfección estética, Sergio lo niega: “A veces la perfección es enemiga del éxito. Los directivos prefieren la chabacanería”, admitió.

Catalina Aristizabal-Punto Blanco, inauguración tienda Athletic. | Foto: Camara Lucida

Sobre las redes sociales opina que democratizaron la pantalla. “Ahora cualquiera puede ser visto. La televisión cerró puertas que internet abrió”, advirtió. Pero está seguro de que, con una buena marca detrás, podría repetir el fenómeno de los noventa. “Ellas fueron las primeras influencers de moda. Dejaron pasión por la televisión y por la belleza real”, añadió,