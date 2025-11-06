La casa de los famosos se ha caracterizado por ser un reality polémico que cuenta con participantes demasiado controversiales que en muchas ocasiones viven del pleito en redes sociales.

Ya han pasado dos temporadas en las que bastantes figuras públicas han dado de qué hablar y al parecer la tercera edición no sería diferente, sobre todo por la confirmación del primer participante: el polémico influencer Nicolás Arrieta.

Nicolás Arrieta, primer participante confirmado para 'La casa de los famosos' tercera temporada. | Foto: Instagram @nicolasarrieta

Desde hace tiempo se conoce que Arrieta es uno de los pioneros del contenido digital en Colombia y a través de sus plataformas ha mostrado videos criticando a otros influencers y tocando temas como la salud mental y la adicción, sobre todo la que él vivió en carne propia.

Para Nicolás nunca ha sido un inconveniente hablar de manera abierta acerca de sus problemas con las drogas, de su adicción, incluso de las veces que ha estado internado por esta razón.

Nicolás Arrieta reveló secuela física que le dejó el consumo de drogas

Recientemente, fue a través de una transmisión en vivo, que el controversial influencer le respondió a uno de sus seguidores que le preguntó si su nariz había quedado afectada por el frecuente consumo de sustancias psicoactivas.

“La nariz si me quedó vuelta mierda, o sea, mi nariz está vuelta nada. Tengo un hueco en la nariz acá y tengo un hueco del otro lado. Tengo la nariz vuelta mierda”, respondió Arrieta con plena franqueza, dejando ver que efectivamente su nariz fue la que más sufrió a nivel físico su abuso con las drogas.

La respuesta del actual participante de La casa de los famosos causó diferentes reacciones, desde humor, experiencias personales, hasta preocupación y los internautas dejaron comentarios en los comentarios del video que se viralizó en redes sociales.

“A los cuantos pases para dejar el vicio un pase antes”; “Uy no, qué pesar”; “Mi hermano tenía un amigo que se le estaba haciendo un hueco en el paladar”; “Más de uno revisándose la nariz”; “Yo siento que todo es burla”; “He escuchado a varios exconsumidores comentando lo mismo, les destroza el tabique, pero por algún motivo, siempre lo cuentan con cierto orgullo”; “Yo tengo una prima que literal le tuvieron que cortar la nariz y tiene eso hue... y como no tiene prótesis se ve fatal”, fueron algunos de los comentarios.