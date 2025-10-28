Nicolas Arrieta destapó su cercanía a la masonería y causó revuelo: “Somos hombres libres”

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está más cerca que nunca y desde ya, los televidentes están participando en las votaciones para elegir a varias de las celebridades que harán parte de la edición del 2026.

Nicolás Arrieta, uno de los creadores de contenido con mayor trayectoria en el mundo de las redes sociales, fue el seleccionado en la primera fase de votaciones, y debido a esto se han revivido algunas de las entrevistas que le dado a los medios de comunicación con el paso de los años.

Nicolás Arrieta es el nuevo integrante de 'La casa de los famosos 3'. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nicolasarrieta

Una de las que más captó la atención del público en las redes sociales, fue una en la que hablaba de la masonería, una organización que utiliza rituales y símbolos buscando contribuir el progreso social.

Este tipo de movimientos suelen generar una gran cantidad de dudas por parte de las personas ajenas a la misma, pues la información que se tiene al respecto es muy limitada para quienes no están dentro.

En conversación con los periodistas de Enredados, sección de entretenimiento del Canal Caracol, el influenciador y empresario dijo:

“Es una foto de mi papá y yo, mi papá es maestro masón, grado 33. Ahí me estoy iniciando dentro de la masonería. Mira, ahí está mi papá, él es grado 33, claro, nosotros somos hombres libres y de buena voluntad”, expresó.

@conspirativo3.6.9 será que la fama que tiene lo tiene por la masonería ? 😬 ♬ sonido original - Conspirativo

Aunque no explicó a detalle de qué se trata la organización, quiso resaltar el trabajo que han hecho algunos de sus representantes con mayor reconocimiento a lo largo de la historia de la humanidad.

“Es una sociedad con secretos, no es una sociedad secreta, hay muchas personas. Ahorita hay un artículo en El Espectador que revela varias personas que sean parte de la masonería (...) Bolívar era masón, Santander era masón, George Washington era masón, pues sí, si es algo malo ¿por qué libertaron a América?, ¿por qué fundaron Estados Unidos con las bases que tiene? y ¿por qué es uno de los países más poderosos?“.

Por medio de la sección de los comentarios, algunos usuarios de la plataforma de TikTok aprovecharon la oportunidad para compartir sus puntos de vista con respecto a la información revelada.