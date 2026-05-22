Sergio Fajardo le acepta el café a Paloma Valencia pero le pone una condición: le dice que Colombia necesita un cambio “por fuera de Petro y Uribe”

Se empiezan a conocer novedades en las campañas presidenciales. Es el caso de la estrategia que lanzó la candidata presidencial Paloma Valencia, en donde pidió tomarse un café con Sergio Fajardo, quién ya respondió a la invitación.

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Fajardo fijó su postura por medio de un video que publicó en sus redes sociales: “Le estoy diciendo, sí tomémonos un café, tomémonos el café mañana, aquí en Barranquilla, a las 8:00 a. m. en le Hotel el Prado y que sea una conversación pública que toda Colombia nos pueda escuchar”.

Y agregó el candidato presidencial: “Yo le pondré atención a sus argumentos y le voy a explicar por qué lo que necesita Colombia es un cambio serio y seguro por fuera de la polarización asociada a los nombres de Petro y Uribe. Estoy listo”.

La invitación de Paloma a Fajardo se dio en medio de una visita que hizo la candidata a Corabastos: “Estoy aquí en Corabastos, terminando un recorrido y desayunando; Corabastos es esta gran plaza donde llega la comida del Tolima, de Cundinamarca, de Boyacá, lo que se termina vendiendo todo lo nuestros campesinos hoy tan llenos de necesidades. Y con tanto problema que tiene este país, hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto al país como Sergio Fajardo, que inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted”.

“Porque es el momento donde hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad, doctor Sergio, acépteme un café”, manifestó Paloma Valencia.

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Sin embargo, lo que ha llamado la atención en diferentes sectores políticos es que el llamado de Paloma a Sergio Fajardo, se dio luego de que se conocieron los recientes resultados de varias encuestas en las que la candidata presidencial es superada ampliamente por su contenedor Abelardo de la Espriella.

Por último, se está a la espera de los efectos que pueda tener ese encuentro de Paloma Valencia con el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien representa a un sector del centro.