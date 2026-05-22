Paloma Valencia se desespera por su desplome en las encuestas y le pide un café a Sergio Fajardo

“Doctor Sergio, acépteme un café”. Con esa frase, pronunciada desde Corabastos, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia abrió públicamente la puerta a un acercamiento con Sergio Fajardo en medio de un momento complejo para su campaña, marcado por la caída en las más recientes encuestas presidenciales.
Querido @sergio_fajardo ¿nos tomamos un café? pic.twitter.com/4RKePsaJab— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 22, 2026
Durante un recorrido por la central de abastos de Bogotá, Valencia habló de las dificultades del campo colombiano y aseguró que el país necesita “unidad” para construir futuro.
Y es que, a tan solo nueve días para que se defina la carrera electoral, cada movimiento que hagan los candidatos resultará clave para definir la presidencia de Colombia o el eventual escenario de competencia en la segunda vuelta.
En un video publicado en su cuenta de X, la dirigente del Centro Democrático aprovechó para enviarle un mensaje directo a Fajardo, a quien reconoció por su trayectoria pública y su experiencia en temas de educación y administración. “Hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto a este país, como Sergio Fajardo”, afirmó.
La senadora señaló que el actual momento político obliga a distintos sectores a pensar en acuerdos y puntos comunes. “Es el momento donde hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad”, expresó.
El gesto llega justo cuando las mediciones electorales muestran un debilitamiento de la candidatura de la dirigente del Centro Democrático. La más reciente encuesta de Invamer la ubicó con apenas el 14 % de intención de voto, lejos del puntero Iván Cepeda, que aparece con un 44,6 %, y también por detrás de Abelardo de la Espriella, quien alcanzó el 31,6 %.
En ese contexto, el llamado público al exgobernador antioqueño fue leído en distintos sectores políticos como un intento por tender puentes hacia el centro y evitar un mayor aislamiento electoral. “Es el momento en que hay que pensar en el país”, afirmó Valencia al insistir en la necesidad de construir consensos.