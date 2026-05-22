“El único enemigo es Cepeda. Condeno cualquier ataque contra el presidente Álvaro Uribe, a quien aprecio y admiro”: Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella condenó los ataques en contra del expresidente Álvaro Uribe en la recta final de la campaña de cara a la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarían en segunda vuelta, según encuesta de Guarumo para ‘El Tiempo’

“El único enemigo es Cepeda. Condeno cualquier ataque contra el presidente Álvaro Uribe, a quien aprecio y admiro”, dijo el candidato de movimiento Defensores de la Patria.

El expresidente ha recibido varios ataques en los últimos días de parte de distintos sectores. Uno de ellos venía del petrismo, luego de que le pintaran un grafiti en su contra cerca de su casa en Llanogrande, Antioquia, el cual posteriormente él mismo llegó a tapar.

El líder del Centro Democrático tuvo una discusión con los líderes y simpatizantes de ese sector y hasta hubo denuncias en las que dijo que supuestamente algunos de ellos tenían objetos cortopunzantes y otros elementos con los que los habrían buscado atacar.

Asimismo, algunos simpatizantes de la campaña de De la Espriella han lanzado mensajes en contra del exmandatario, lo que generó rechazo de ese sector.

El candidato Abelardo de la Espriella rechazó los ataques contra el exmandatario. Foto: JUAN carlos SIERRA-SEMANA

El senador electo Alejandro Bermeo, de Salvación Nacional, publicó un mensaje en su cuenta de X, que posteriormente eliminó, en el que hablaba del “viejo patriarca del uribismo” y lo señalaba de supuestamente querer atentar contra un seguidor de De la Espriella, lo que generó rechazo desde el Centro Democrático.

En medio de esas diferencias que se han generado entre la campaña de De la Espriella y Valencia, el exmandatario hizo una reflexión. “Ojo, democracia, con los odios saturados que ayudan a tus destructores. Quienes los crean no los sanean a tiempo, se equivocan al pensar que banalidades de la política los superan. Quedan tan hondos que ayudan a destruir la democracia”, dijo Uribe.

Asimismo, afirmó que si bien “hay influencers buenos y sinceros” que “ayudan a la libertad”, otros “destruyen la democracia”. “Posan de asesores de Milei, creen que calumniar es válido en la política”, criticó el exmandatario.

En el caso de De la Espriella, el candidato presidencial ha dicho que respeta al expresidente Uribe. Por ejemplo, tras lo sucedido en Llanogrande pidió que garantice la seguridad del líder del Centro Democrático.

El expresidente Álvaro Uribe ha recibido ataques desde diferentes sectores. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA-SEMANA

“Toda mi solidaridad con el presidente Álvaro Uribe y doña Lina ante los hechos ocurridos en su residencia. Quienes hemos vivido amenazas y persecuciones sabemos lo que significa ejercer la política bajo intimidación. Exijo que el régimen le garantice todas las condiciones de seguridad necesarias para que pueda ejercer su liderazgo sin acoso ni presión de turbas organizadas”, señaló De la Espriella.

“Lo de Gustavo Petro e Iván Cepeda no es democracia, es hostigamiento y violencia. En la era del tigre la intimidación no entrará a las casas ni a las familias colombianas. Mi abrazo solidario a la familia Uribe Moreno”, agregó el candidato.