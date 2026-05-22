La candidata presidencial Paloma Valencia anunció el respaldo a su campaña de líderes cristianos y pastores evangélicos que pertenecen a la Red de Iglesias PACTO, coalición que reúne a más de 300 iglesias en distintas regiones de Colombia.

“Hoy más que nunca Colombia necesita unidad, principios y liderazgo para enfrentar los desafíos que vive nuestra nación”, expresó la aspirante a la Casa de Nariño tras un encuentro con esas instituciones.

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El vocero de la red de iglesias, Gustavo Páez, aseguró que se acercaron a esa candidatura con la premisa de “renunciar al odio”. Además, le pidió a la presidenta tener en su agenda la situación de los pastores que trabajan en regiones apartadas.

Valencia prometió la legalización de las iglesias de barrio para que estas puedan tener los beneficios jurídicos que estable la norma para las confesiones religiosas. Asimismo, se comprometió a facilitar la formación de los pastores que las encabezan.