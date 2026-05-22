María Corina Machado llega a Panamá y envía sorpresivo mensaje: “Lo que viene en los próximos días es superimportante”

La dirigente opositora María Corina Machado arribó durante la madrugada de este viernes, 22 de mayo, a Panamá, donde sostendrá encuentros con la comunidad venezolana radicada en la nación centroamericana y con distintos representantes de la oposición que también se trasladaron al país canalero.

CEO de Atlas Intel, Andrei Roman, se reunió con María Corina Machado: este es la foto del encuentro

Durante unas breves declaraciones ofrecidas a su llegada, Machado expresó su agradecimiento a los ciudadanos venezolanos que la recibieron en el aeropuerto.

“Lo que se desarrollará en los próximos días tiene una enorme relevancia y forma parte del fortalecimiento de la organización ciudadana, de la articulación política y del compromiso de la gente”, manifestó la líder venezolana.

Nos vemos en Panamá este sábado 23 a las 4:00 pm!



Los espero en la Av. Cuba, entrando por la calle 32!



Lleva a tu familia, tu bandera y tu infinito amor por Venezuela y nuestra LIBERTAD!!!



GRACIAS, PANAMÁ!!! pic.twitter.com/e6KpPl3u4Y — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 21, 2026

Asimismo, Machado tiene previsto reunirse con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, además de participar en actividades junto a miles de migrantes venezolanos residenciados en Panamá.

Según explicó el mandatario, la reunión fue solicitada por María Corina Machado hace cerca de tres semanas y está pautada para llevarse a cabo durante la mañana.

Por su parte, José Raúl Mulino señaló que el propósito central del encuentro será escuchar directamente la perspectiva de la dirigente venezolana sobre la situación política de su nación y los posibles escenarios que podrían desarrollarse en los próximos meses.

“Siempre es un placer verla. Quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela”, expresó el presidente panameño al referirse al encuentro.

ATENTOS | María Corina ya está en Panamá. Esta escala es bastante importante, ya que se esperan reuniones de trabajo clave para el futuro de Venezuela.



Ojalá Nitu pueda hacer un podcast junto a María y Orlando, los tres juntos. Eso sería un boom en las redes sociales.… pic.twitter.com/Hcs7J3Ga6B — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) May 22, 2026

“El problema de Venezuela nos sigue preocupando y haremos en conjunto con la región todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible”, manifestó Mulino.