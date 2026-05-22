Confidenciales

María Corina Machado llega a Panamá y envía sorpresivo mensaje: “Lo que viene en los próximos días es superimportante”

Machado tiene previsto reunirse con el mandatario panameño, José Raúl Mulino.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
22 de mayo de 2026 a las 8:29 a. m.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recibió la Llave de Oro de la Ciudad de Madrid, en España.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recibió la Llave de Oro de la Ciudad de Madrid, en España. Foto: AP

La dirigente opositora María Corina Machado arribó durante la madrugada de este viernes, 22 de mayo, a Panamá, donde sostendrá encuentros con la comunidad venezolana radicada en la nación centroamericana y con distintos representantes de la oposición que también se trasladaron al país canalero.

CEO de Atlas Intel, Andrei Roman, se reunió con María Corina Machado: este es la foto del encuentro

Durante unas breves declaraciones ofrecidas a su llegada, Machado expresó su agradecimiento a los ciudadanos venezolanos que la recibieron en el aeropuerto.

“Lo que se desarrollará en los próximos días tiene una enorme relevancia y forma parte del fortalecimiento de la organización ciudadana, de la articulación política y del compromiso de la gente”, manifestó la líder venezolana.

Asimismo, Machado tiene previsto reunirse con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, además de participar en actividades junto a miles de migrantes venezolanos residenciados en Panamá.

Según explicó el mandatario, la reunión fue solicitada por María Corina Machado hace cerca de tres semanas y está pautada para llevarse a cabo durante la mañana.

Por su parte, José Raúl Mulino señaló que el propósito central del encuentro será escuchar directamente la perspectiva de la dirigente venezolana sobre la situación política de su nación y los posibles escenarios que podrían desarrollarse en los próximos meses.

“Siempre es un placer verla. Quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela”, expresó el presidente panameño al referirse al encuentro.

“El problema de Venezuela nos sigue preocupando y haremos en conjunto con la región todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible”, manifestó Mulino.